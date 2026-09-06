'राहुल गांधी को कर रहे कॉपी', PM मोदी के SRCC कार्यक्रम पर बोले कन्हैया कुमार

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने निशाना साधा. उन्होंने प्रधानमंत्री के SRCC दौरे की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद से करते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी नहीं करते, बल्कि पीएम मोदी को राहुल गांधी को कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है. कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अब 2013 वाली स्थिति में नहीं हैं और वे प्रधानमंत्री से उनके 13 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल पूछेंगे.

कन्हैया कुमार ने कहा, "आज जो SRCC में मोदी जी गए हैं, उसमें राहुल जी को लाने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री के इस पीआर कैंपेन के लिए NSUI काफी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, वो इस झूठ को समझ चुके हैं, क्योंकि अब स्थिति 2013 वाली नहीं है."

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उन्होंने आगे कहा, "2013 में जाकर जब वो ये बात बोल रहे थे, तो लोग उनको तवज्जो दे रहे होंगे. लेकिन अब वो तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, तो वो भाषा काम करने वाली नहीं है. लोग सिंपल सवाल करेंगे. 13 साल से आपकी सरकार है, आपका स्टूडेंट विंग चुनाव जीतता है, हर बार वही मैनिफेस्टो लेकर आ जाता है. तो 13 साल में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए क्या किया है?"

#WATCH | Delhi: On Prime Minister Narendra Modi attending the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce (SRCC), Congress leader Kanhaiya Kumar says, "As far as Prime Minister Narendra Modi going to SRCC today is concerned, there is no need to bring Rahul Gandhi into… pic.twitter.com/pznjfVPbhD — ANI (@ANI) September 5, 2026

राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा, "जहां तक छात्रों के साथ राहुल गांधी के संवाद का सवाल है, मोदी जी को जो करना है करें. राहुल गांधी, मोदी जी की कॉपी नहीं करते हैं. मोदी जी को राहुल गांधी को कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है. तभी तो हेलमेट पहनकर पानी में कूद गए थे. बताइए, हेलमेट पहनकर कोई पानी में कूदता है?"

नेहरू और मनमोहन सिंह का भी किया जिक्र

कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए वाइस चांसलर के संबोधन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "एक बहुत महत्वपूर्ण बात और याद दिला दूं. पीएम मोदी के सम्मान में जब वाइस चांसलर संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 'आजाद भारत में जन्मे हुए प्रधानमंत्री.' सही बात है. ‘आजाद भारत में जन्मे हुए प्रधानमंत्री’ बोलना पड़ेगा. ये विशेषण नहीं लगाएंगे, फिर तो नेहरू जी का जिक्र लाना पड़ेगा. फिर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र लाना पड़ेगा. इसीलिए जानबूझकर के ये चालाकी की गई थी."

मोदी जी को वॉनाबी प्रॉब्लम हो गया है- कन्हैया कुमार

कन्हैया कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री जी के मन में है. एक होता है ना ‘वॉनाबी प्रॉब्लम’. आज मोदी जी फूफा को याद कर रहे थे. तो हम आज की जेनरेशन की भाषा में कहते हैं, मोदी जी, आपको ना ‘वॉनाबी प्रॉब्लम’ हो गया है. ‘वॉनाबी प्रॉब्लम’ ये होता है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी जो आपके मन में अधूरी हसरत रह जाती है, उस हसरत को आप बार-बार जीने की कोशिश करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी जी जब आए थे, तो नेहरू जैकेट को ‘नमो जैकेट’ नाम दिया था. अब उनके ही मुंह से ‘नमो जैकेट’ का नाम नहीं आता है. टी-शर्ट पहनकर घूम रहे थे. देखा था आपने? तो राहुल गांधी को मोदी जी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. राहुल गांधी को कॉपी करने की जरूरत मोदी जी को है."

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छात्रों के मुद्दों पर जारी रहेगी लड़ाई

कन्हैया कुमार ने कहा, "हम छात्रों के साथ संवाद पीएम मोदी से पहले से कर रहे हैं. छात्रों के सवालों पर लड़ रहे हैं और हम उन्हीं सवालों पर लड़ रहे हैं, जिन सवालों पर मोदी जी ने इन विद्यार्थियों को ठगा है. तो जिस पैटर्न पर छात्रों की गूंज हो रही है, वो गूंज जारी रहेगी और मैं यहां मोदी जी से सहमत हूं कि छात्रों की ये गूंज हुंकार बनेगी और झूठ का पर्दाफाश करेगी."