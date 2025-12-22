बिहार में किए गए चुनावी वादें कब पूरे करेगी नीतीश कुमार की सरकार? उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब

भागलपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसे पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा.

आईएएनएस से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि संकल्प पत्र तैयार करते समय किसानों, युवाओं और बेरोजगारों को केंद्र में रखा गया था. उन्होंने कहा कि किसानों की फसल उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसी सोच के तहत राज्य के हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई गई है.

इन यूनिटों के शुरू होने से न सिर्फ किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.

बिहार प्रतिभाओं की नहीं है कोई कमी- उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. यहां के छात्र हर साल यूपीएससी समेत कई बड़ी परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं. जरूरत इस बात की है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर राज्य में ही मिलें. इसी उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास पर सरकार का विशेष फोकस है.

गांवों में रहने वाले वंचित वर्ग को बनाना है सशक्त- कुशवाहा

उन्होंने सात निश्चय पार्ट-3 को लेकर कहा कि इसका मकसद गांवों में रहने वाले कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है. पहले के सात निश्चय पार्ट-1 और पार्ट-2 ने भी जमीन पर अच्छा काम किया था. उसी तर्ज पर पार्ट-3 को लागू किया जा रहा है.

बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर सतर्क रहे प्रशासन

देश और बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम पर बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि तकनीक का सही और गलत दोनों तरह से इस्तेमाल होता है. इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही हैं. उन्होंने दोहराया कि जो वादे चुनाव के समय किए गए थे, उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग से जरूर पूरा किया जाएगा.

