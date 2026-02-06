दिल्ली: कार का शीशा टूटने पर खूनी संघर्ष, कारोबारी की मौत, दो नाबालिग समेत 4 पकड़े गए

दिल्ली के बदरपुर इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में साउथ-ईस्ट जिला पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग समेत कुल चार आरोपियों को दबोच लिया है. कार के साइड मिरर टूटने से शुरू हुआ विवाद पुरानी रंजिश के चलते इतना बढ़ा कि एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 फरवरी 2026 की रात करीब 10 बजे पुलिस थाना बदरपुर को गौतमपुरी स्थित पब्लिक टॉयलेट और आयुर्वेद अस्पताल के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम, एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों की भीड के बीच जगह-जगह खून बिखरा पड़ा पाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और जिला क्राइम टीम को फॉरेंसिक एविडेंस एवं फोटोग्राफी के लिए बुलाया गया.

मामूली बात से शुरू हुआ था विवाद

चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी में सामने आया कि विवाद एक सैंट्रो कार के साइड मिरर के टूटने को लेकर शुरू हुआ था. हालांकि यह मामूली बात थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पहले से चली आ रही रंजिश के कारण झगड़ा हिंसक रूप ले बैठा और चाकूबाजी तक पहुंच गया.

दो युवकों पर जानलेवा हमला, एक की मौत

इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी पहचान अरुण 25 वर्ष और शिवम 25 वर्ष के रूप में हुई. अरुण पेशे से कपड़ा व्यवसायी था, जबकि शिवम एम्स में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है. दोनों को गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां अरुण को ग्लूटियल रीजन में गंभीर चोट के चलते इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया. शिवम के एपीगैस्ट्रिक रीजन में चाकू लगने की पुष्टि हुई है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

चार आरोपियों को दबोचने में पुलिस को सफलता

घटना के बाद बदरपुर पुलिस ने कई टीमें गठित कर ताबड़तोड़ छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें मुख्य आरोपी समेत दो आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं. जबकि अन्य दो की पहचान अमर (25 वर्ष) और विक्की (31 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी आरोपी गौतमपुरी इलाके के रहने वाले बताए गए हैं.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं. बरामदगी को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया है.

हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज

बदरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) हत्या, 109 हत्या का प्रयास और 3(5) साझा मंशा के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.