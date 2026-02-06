जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
Janakpuri Accident: दिल्ली के जनकपुरी हादसे पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है.
दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से शख्स की मौत मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है. उन्होंने कहा कि नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा. घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुका है, जिसका खामियाज़ा आम जनता भुगत रही है. ईश्वर उस परिवार को शक्ति दें, जिसने सरकार की लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया.
हादसे में मृतक बाइक सवार कमल के भाई का बयान भी सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां कोई लाईट नहीं थी. लापरवाही की वजह से इस तरह की कई घटना हुई है.
दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों के साथ हूं- आशीष सूद
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से कथित तौर पर एक बाइकर की मौत होने पर कहा, "बहुत दुखद घटना है. मैं इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों के साथ हूं. मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैंने वहां जाकर 2 घंटे तक मौके का मुआयना किया है. मुझे वहां सभी सुरक्षा के उपाय दिखे थे लेकिन फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए मैंने जल बोर्ड को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. जो भी कोई दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
दिल्ली के जनकपुरी में मौत का गड्ढा!
- जनकपुरी इलाके में शुक्रवार (6 जनवरी) सुबह एक गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार कमल की मौत हो गई.
- दिल्ली जल बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया.
- समिति सभी सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच करेगी, जहां भी चूक पाई जाएगी वहां जवाबदेही तय करेगी.
- दिल्ली सरकार ने घटना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए.
- मृतक के परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड के स्तर पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
- परिवार ने कमल की मौत में साजिश की आशंका भी जताई.
- पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना सुबह करीब सात बजे मिली.
- शव और मोटरसाइकिल गड्ढे के अंदर मिली.
- कमल एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था
