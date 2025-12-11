दिल्ली: अटल कैंटीन से पहले सियासत शुरू, कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP ने किया पलटवार

दिल्ली सरकार गरीब मजदूरों के लिए अटल कैंटीन योजना के तहत 5 रुपए में शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने जा रही है. अभी ये योजना शुरू भी नहीं हुई की सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि 30 लाख लोग झुग्गियों और जे-जे कालोनियों में रहते है. ऐसे में अटल कैंटीन के जरिए उन्हें कैसे पौष्टिक भोजन मिलेगा. देवेंद्र यादव ने कहा कि 40-50 हजार लोगों को भोजन दे भी देंगे तो बाकी लोगों का क्या? उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सिर्फ छलावा है, क्योंकि सिर्फ 100 कैंटीनो के जरिए सिर्फ 50 हजार लोगोंं को खाना देना मात्र पिक एंड चूज का दिखावा है और कुछ नहीं.

तिमारपुर में शुरू होने जा रही है अटल कैंटीन

एबीपी न्यूज की टीम ऐसे ही एक अटल कैंटीन पर पहुंची जिसका निर्माण किया जा रहा है. ये कैंटीन तिमारपुर के संजय बस्ती में बनाई जा रहती है. जिसका निर्माण कार्य शनिवार (20 दिसंबर) तक पूरा हो जाएगा. गुरुवार (25 दिसंबर) को ये अटल कैंटीन आम जानता के लिए शुरू कर दी जाएगी. इस कैंटीन को लेकर लोगों में उत्साह भी है और चिंता भी उनका कहना है कि 5 रुपए में खाना मिलेगा, तो पूरा परिवार यही खाएगा. बस्ती की आबादी कई हजार की है, तो सबको भोजन कैसे मिलेगा. तिमारपुर की संजय बस्ती में कुछ साल पहले अवैध कब्जे को लेकर तोड़फोड़ भी की गई थी.

इसी बस्ती की कई दीवारों पर 2007 में नोटिस भी चस्पा किया गया था. यही वजह है कि आज भी इस बस्ती में रह रहे लोगों का डर है, कहीं उनकी बस्ती पर कोई कार्रवाई न हो. अटल कैंटीन जिस जगह बन रही है, उसके सामने ही कुछ साल पहले कई मकानों में अवैध निर्माण को लेकर तोड़फोड़ की गई थी. जिस समय ये तोड़फोड़ की गई थी उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी.

बीजेपी ने किया कांग्रेस के सवालों का पलटवार

इस बीच अटल कैंटीन को लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि कांग्रेस हर अच्छे कार्य पर सवाल खड़े करती है. 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही. उसके बाद करीब 12 सालों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही. दोनों ने मिलकर करीब 27 साल तक दिल्ली में राज किया, लेकिन किसी ने भी बस्ती वालों के लिए नहीं सोचा. अब हमने शुरुआत की है. एक अच्छी पहल है और इस पहल की सराहना होनी चाहिए, ना कि इस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए .

कैंटीन को लेकर क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष?

अटल कैंटीन को लेकर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सरकार कर रही है, वो सिर्फ दिखावा है. पहले झुग्गिया उजाड़ती है, फिर पौष्टिक भोजन देने की बात करती है. जो मात्र पिक एंड चूज का दिखावा है और कुछ नहीं. फिलहाल सरकार अटल कैंटीन को गुरुवार (25 दिसंबर) से शुरू करने की तैयारी में है. ऐसे में इस योजना के शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई.