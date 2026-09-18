जहां हारे अरविंद केजरीवाल, वहां SIR पर सवाल; चुनाव अधिकारी ने दी सफाई

नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2025 के चुनाव में मामूली अंतर से हारने के बाद अब SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर चुनाव अधिकारी ने सफाई दी है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जोड़े गए करीब 40 फीसदी नाम अब SIR की ड्राफ्ट सूची में नजर नहीं आ रहे हैं. इस पर विधानसभा क्षेत्र-40, नई दिल्ली के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने 17 सितंबर को प्रेस नोट जारी कर कई मामलों की स्थिति स्पष्ट की है.

चुनाव अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कराया जा रहा है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिकों का नाम सूची में रहे और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं.

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अधिकारी के मुताबिक 31 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची घर-घर जाकर किए गए सत्यापन और जमा किए गए गणना प्रपत्रों के आधार पर तैयार हुई है. गणना का चरण 30 जून से 17 अगस्त तक चला था.

अधिकारी ने साफ किया कि ड्राफ्ट सूची में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना उसकी अपात्रता का अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा. जिन पात्र लोगों के नाम छूट गए हैं, वे 30 सितंबर तक दावा कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं.

Clarification regarding the media report titled “In seat Kejriwal lost by thin margin, nearly 40% names added before 2025 polls now missing in SIR draft” published on 16.09.2026 by Newslaundry in social media.@ECISVEEP pic.twitter.com/ja6ajt2Sfi — CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) September 17, 2026

कुछ लोग घर पर नहीं मिले, तो ASD सूची में नाम दर्ज

ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में रहने वाले छात्रों के मामले में अधिकारी ने बताया कि वे गणना अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर चले गए थे. इसलिए उनके नाम ASD सूची में दर्ज किए गए. इसी तरह सरोजिनी नगर के पिलांजी गांव के मकान नंबर-8 में दर्ज कई मतदाता मौके पर निवास करते हुए नहीं मिले.

BLO की रिपोर्ट के आधार पर उनके नाम ASD सूची में डाले गए और ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए. वहीं गिरीश चंद्र पाल का नाम SIR शुरू होने से पहले ही 20 मई 2026 को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाया जा चुका था.

बिहार के दूसरे EPIC का भी सामने आया मामला

पंचकुइयां रोड स्थित दरगाह सैयद हुसैन के मौलवी और निवासी जमशेद आलम के मामले में अधिकारी ने बताया कि वह पहले विधानसभा क्षेत्र-40 के मतदाता थे. BLO जब गणना प्रपत्र देने पहुंचे तो उन्होंने प्रपत्र लेने और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया.

उन्होंने बिहार में एक अन्य EPIC होने की बात भी बताई. इसके बाद उनका नाम ASDD सूची में दर्ज कर टिप्पणी में ‘हस्ताक्षर करने से इनकार’ लिखा गया.

सरकारी आवास छोड़ने वालों के नाम भी हटे

ईस्ट किदवई नगर के सरकारी आवासों में रहने वाले कई मतदाता केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं. नौकरी के कारण तबादला होने या सरकारी आवास छोड़ने की स्थिति में ऐसे लोगों के नाम भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ASDD सूची में दर्ज किए गए.

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चुनाव अधिकारी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग पुनरीक्षण अवधियों के आंकड़ों की तुलना की गई है. केवल आंकड़ों की तुलना से यह साबित नहीं होता कि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है. हर मामले में पात्रता, दस्तावेज और मैदानी सत्यापन को देखना जरूरी है.

अधिकारी ने यह भी बताया कि ASDD सूची तैयार करने के दौरान BLO और राजनीतिक दलों के BLA के बीच बैठकें हुई थीं. उस समय किसी राजनीतिक दल की ओर से पूर्व आपत्ति नहीं मिली थी. साथ ही BLO के दौरे और ऑनलाइन गणना प्रपत्रों के सत्यापन का रिकॉर्ड भी रखा गया है.