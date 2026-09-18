'दीया जलाना हिन्दू धर्म...' PM के जन्मदिन में आयोजनों पर CJP का नया बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर की शाम, आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील की थी. अब CJP ने दावा किया है कि लोगों ने अपील को नकार दिया.
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने एक और बयान जारी है. दास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह हिन्दू धर्म का अपमान था. दास ने यह भी दावा किया कि लोगों ने इसे खारिज कर दिया है.
दास ने लिखा कि कल दीया जलाने के कैंपेन को भारत के लोगों ने बुरी तरह नकार दिया. और सही भी किया!
उन्होंने लिखा कि लोगों को बेरोजगारी, नौकरी पैदा करने, पेपर लीक, शिक्षा में सुधार, खाने और पेट्रोल में मिलावट, वायु प्रदूषण, भ्रष्ट जजों वगैरह पर जवाब चाहिए. न कि किसी नेता के जन्मदिन पर सनकी लोगों की तरह दीये जलाना! यह न भूलें कि यह हिन्दू धर्म का अपमान भी था. किसी भी हिन्दू या किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ऐसे पवित्र दीये और आरती किसी इंसान को नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने भगवान को अर्पित करनी चाहिए.
सीजेपी नेता ने लिखा कि हमेशा सत्ता में बने रहने की चाहत में, इस सरकार और इसके अंधभक्तों ने एक आम इंसान को अमर बनाने की कोशिश की है. दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्हें भगवान के बराबर बताने की कोशिश की है.