'इस पाप में शामिल लोगों को सीधे जेल में डालो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अरविंद केजरीवाल
Ayodhya Ram Temple Donation Scam: आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपये का कैश चोरी हो गया. कई हीरे जवाहारात के बक्से चोरी हो गए. अभी तक एक भी FIR नहीं हुई है.
अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर देशभर में राजनीति गरमाई हुई है. विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुई.
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो संदेश में कहा, ''राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सीधे जेल में डालो. करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा ज़रूरी है.''
राम मंदिर से कई हीरे जवाहारात के बक्से चोरी हो गए- केजरीवाल
उन्होंने कहा, ''बताया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपये का तो कैश ही चोरी हो गया. कई हीरे जवाहारात के बक्से चोरी हो गए. अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है. न यूपी पुलिस ने एफआईआर की है और ना ही ईडी-सीबीआई ने कोई एफआईआर की है.''
कोई रेड नहीं और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और योगी की सराकर को घेरते हुए आगे कहा, ''केंद्र और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं. कोई रेड नहीं हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई. कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं. कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है. आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को?''
गौरतलब है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के चंदे की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. योगी सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के आग्रह पर अयोध्या राम मंदिर में मिले दान के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश किया जा सकता है.
Delhi News: ADM बनकर 60 लाख की ठगी, फर्जी अफसर पवन पांडे गिरफ्तार