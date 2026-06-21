Delhi News: ADM बनकर 60 लाख की ठगी, फर्जी अफसर पवन पांडे गिरफ्तार
Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने ADM बनकर ठगी करने वाले पवन कुमार पांडे को गिरफ्तार किया. आरोपी ने सरकारी नौकरी और नोएडा प्लॉट का झांसा देकर 60 लाख रुपये ठगे हैं.
दिल्ली पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) बताकर लोगों को लंबे समय से ठग रहा था. आरोपी ने सरकारी नौकरी और नोएडा में प्लॉट दिलाने का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपये की ठगी की है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन कुमार पांडे उर्फ वरुण कुमार पांडे के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने एक असली PCS अधिकारी की तस्वीरों और पहचान का इस्तेमाल कर खुद को ADM बताना शुरू कर दिया था. वह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध फोटो का सहारा लेकर लोगों के सामने बड़े अधिकारी के रूप में पेश होता था.
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बड़े अधिकारियों से पहचान का दावा
आरोपी लोगों से कहता था कि उसकी सरकार और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंच है. इसी भरोसे में कई लोग उसकी बातों में आ गए और नौकरी व प्लॉट के नाम पर लाखों रुपये दे दिए. पीड़ितों को लंबे समय तक झांसे में रखा गया और बार-बार नए वादे करके पैसे वसूले गए.
फर्जी दस्तावेज और वाहन बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास ADM के नाम वाले फर्जी पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड, संदिग्ध शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले. ठगी के पैसे से खरीदी गई स्विफ्ट कार और स्कूटी भी बरामद की गई है. आरोपी पर 2019 में साहिबाबाद थाने में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज था.
23 मार्च 2026 को एक पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. बैंक लेन-देन, UPI ट्रांजेक्शन, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी की भूमिका साबित हुई. एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग में वह खुद को लोधी रोड स्थित ADM बता रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी के और भी शिकार सामने आ सकते हैं. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके संभावित साथियों की तलाश की जा रही है.
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