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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयूपी में BJP का ये फैसला अरविंद केजरीवाल को नहीं आया रास, वीडियो शेयर कर पूछा- शर्म आती है आपको?

यूपी में BJP का ये फैसला अरविंद केजरीवाल को नहीं आया रास, वीडियो शेयर कर पूछा- शर्म आती है आपको?

Delhi News: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट कर लिखा है कि हिंदुओं को जितना अपमानित बीजेपी ने किया है उतना आतताइयों ने 5000 सालों के इतिहास में नहीं किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 06 Jul 2026 11:30 AM (IST)
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  • अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया.
  • उन्होंने कहा, बीजेपी ने 5000 वर्षों में हिंदुओं को सर्वाधिक लूटा.
  • केजरीवाल ने हनुमान वेशधारी के नृत्य का एक वीडियो साझा किया.
  • उन्होंने बीजेपी से पूरे हिंदू समुदाय से माफी की मांग की.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि हिंदुओं को जितना अपमानित बीजेपी ने किया है उतना आतताइयों ने 5000 सालों के इतिहास में नहीं किया है.

इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हिंदुओं को लूटने का आरोप भी लगाया है. इस पोस्ट के साथ केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की एक रैली का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक शख्स हनुमान जी के ड्रेस में उनकी गाड़ी के सामने नाच रहा है, जिसे लेकर केजरीवाल ने बीजेपी से माफी की मांग की है. 

केजरीवाल ने कहा- मांगे माफी

अरविंद केजरीवाल ने लिखा, 'जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया. जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा. हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'ये वीडियो देखिए. ये क्या कर रहे हैं आप. शर्म आती है आपको? माफी मांगिए पूरे हिंदू समाज से.'

क्या है वीडियो में?

दरअसल, ये वीडियो यूपी के लखनऊ में बीजेपी की एक मेगा रैली की है. यहां नितिन नवीन के दौरे पर एक कलाकार ने भगवान हनुमान का वेश धारण कर विशेष प्रस्तुति दी थी. इसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था. इस रैली के दौरान हिंदू धर्म को लेकर नितिन नवीन ने केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं पर निशाना भी साधा था. 

उन्होंने कहा था, "आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके झांसे में आ जाएंगे." इसपर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए पूछा था कि आप है कौन. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 06 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Nitin Nabin AAP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
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