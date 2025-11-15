Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर

दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर और बढ़ गया है. हालात ऐसे हो चुके हैं कि बाहर निकलना भी सेहत के लिए खतरा बन गया है. फैक्टरियों से उठता धुआं, भारी ट्रैफिक, निर्माण कार्यों की धूल और पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली मिलकर दिल्ली की हवा को इतना खराब बना रहे हैं कि विशेषज्ञ इसे सीधे-सीधे फेफड़ों पर हमला बता रहे हैं. नई दिल्ली में AQI 486 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है.

दिल्ली के 7 इलाकों में AQI ‘Severe’ श्रेणी में

दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. 7 जगहों पर हवा इतनी खराब दर्ज हुई है कि यह सीधे लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकती है. बवाना 420 AQI, वज़ीरपुर: 385 AQI, अलीपुर: 372 AQI, आरके पुरम: 334 AQI, पटपरगंज: 355 AQI, बुराड़ी: 348 AQI है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हवा लगातार सांस लेने वालों की फेफड़ों की क्षमता को कमजोर कर देती है. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दमा के मरीजों को खास सावधान रहने की जरूरत है.

कब मिलेगी दिल्ली को राहत?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अभी कुछ दिनों तक हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं. राहत तभी मिलेगी जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा और हवा की रफ्तार तेज होगी. हवा चलने से प्रदूषण ऊपर उठता है और जमीन के पास जमा जहरीले कण फैल जाते हैं, जिससे AQI में सुधार आता है.

दिल्ली का तापमान और हवा की स्थिति

आज शनिवार (15 नवंबर) दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12°C और अधिकतम तापमान 27.5°C रहने की संभावना है. दिन में मौसम हल्का गर्म और रात में खुशगवार ठंड होगी. हवा की गति 6.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है, जो सुधार के लिए अभी बहुत कम है.

फिलहाल, दिल्लीवालों को प्रदूषण की इस मार से बचने के लिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ा उपाय है. हवा साफ होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.