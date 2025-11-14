दिल्ली में लोगों तक पुलिस मदद को और तेजी से पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस कमीश्नर सतीश गोल्चा ने शुक्रवार को 55 नई PCR मोबाइल वैन और 156 रिफर्बिश्ड ओम्नी मोटर साइकिलों को हरी झंडी दिखाई. यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित हुआ.

इस मौके पर डीसीपी पीसीआर पवन कुमार ने बताया कि इन नए वाहनों के शामिल होने से PCR यूनिट की कुल क्षमता 802 से बढ़कर 857 हो गई है. नई PCR वैन को द्वारका, आउटर नॉर्थ, साउथ, साउथ-वेस्ट, रोहिणी, आउटर और साउथ-ईस्ट जिलों में तैनात किया जाएगा, ताकि वहां रहने वाले लोगों को तुरंत सहायता मिल सके.

भीड़भाड़ और संकरी गलियों में पहुंचने के लिए ओम्नी बाइक्स को उतारा

भीड़भाड़ और संकरी गलियों में तेजी से पहुंचने के लिए 156 ओम्नी मोटरसाइकिलों को दोबारा तैयार कर मैदान में उतारा गया है. ये बाइकें स्ट्रीट लेवल पर होने वाले अपराधों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में बेहद मददगार होंगी और संवेदनशील स्थानों पर फास्ट इंटरवेंशन का काम करेंगी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई गाड़ियों से पुलिस की मोबिलिटी और गश्त दोनों बढ़ेंगी. इससे न सिर्फ इलाकों में पुलिस की मौजूदगी मजबूत होगी, बल्कि अपराध पर नियंत्रण भी तेज़ी से लगाया जा सकेगा. PCR यूनिट का मुख्य काम किसी भी संकट, आपात स्थिति या जरूरतमंद लोगों तक सबसे कम समय में पुलिस सहायता पहुंचाना है.

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आधुनिकता और कुशलता की दिशा में यह बड़ा कदम है, जिससे दिल्ली पुलिस की फील्ड रिस्पॉन्स क्षमता और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि PCR टीमें हर वक्त मैदान में सक्रिय रहती हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं. नई वैन और बाइकें इस काम को और तेज और प्रभावी बनाएंगी, जिससे जनता को तुरंत राहत और सुरक्षा मिलेगी.

