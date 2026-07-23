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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जंतर-मंतर के रास्ते भी खुले हुए हैं', सरकार द्वारा बातचीत की पेशकश पर अभिजीत दीपके की दो टूक!

'जंतर-मंतर के रास्ते भी खुले हुए हैं', सरकार द्वारा बातचीत की पेशकश पर अभिजीत दीपके की दो टूक!

CJP Protest News: सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने सरकार द्वारा बातचीत के प्रस्ताव पर बड़ा बयान दिया गया है. उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए जंतर-मंतर के रास्ते खुले हुए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (23 जुलाई) को दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर एक बार फिर टिप्पणी करते हुए कोर्ट जाने की बात कही है. अभिजीत दीपके ने कहा, "जिन पुलिसकर्मियों ने यह सब किया है उन्हें लेकर हम कोर्ट जाएंगे. हमारे प्रोटेस्ट का आज 34वां दिन है."

सरकार द्वारा कहा गया कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं. इस पर दीपके ने कहा, "जंतर-मंतर के रास्ते भी खुले हुए हैं." अभिजीत दीपके ने बयान के जरिए सरकार के इस प्रस्ताव पर अब जंतर-मंतर आने का हवाला दिया है. 

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'सोनम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि...'

उन्होंने आगे कहा, "अभी भी सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है. जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन हम सोनम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि हम उनकी जान नहीं गवां सकते."

बाहर से भेजे जा रहे है लोग- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए जानबूझकर बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं. हम यहां पर पिछले एक महीने से बैठे हुए थे, तब ऐसी कोई वारदात नहीं हुई. अब यह प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो बीजेपी की तरफ से बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं. जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए और यही लोग पथराव कर रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस यहां पर आकर पत्थर से भरे ट्रक लाकर खड़े कर देती है और बीजेपी के गुंडे यहां आकर पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं."

बता दें कि बीते सोमवार (20 जुलाई) को 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है.  इस बीच जंतर-मंतर पर अब छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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