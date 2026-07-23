'जंतर-मंतर के रास्ते भी खुले हुए हैं', सरकार द्वारा बातचीत की पेशकश पर अभिजीत दीपके की दो टूक!

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (23 जुलाई) को दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर एक बार फिर टिप्पणी करते हुए कोर्ट जाने की बात कही है. अभिजीत दीपके ने कहा, "जिन पुलिसकर्मियों ने यह सब किया है उन्हें लेकर हम कोर्ट जाएंगे. हमारे प्रोटेस्ट का आज 34वां दिन है."

सरकार द्वारा कहा गया कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं. इस पर दीपके ने कहा, "जंतर-मंतर के रास्ते भी खुले हुए हैं." अभिजीत दीपके ने बयान के जरिए सरकार के इस प्रस्ताव पर अब जंतर-मंतर आने का हवाला दिया है.

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'सोनम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि...'

उन्होंने आगे कहा, "अभी भी सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है. जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन हम सोनम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि हम उनकी जान नहीं गवां सकते."

बाहर से भेजे जा रहे है लोग- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए जानबूझकर बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं. हम यहां पर पिछले एक महीने से बैठे हुए थे, तब ऐसी कोई वारदात नहीं हुई. अब यह प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो बीजेपी की तरफ से बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं. जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए और यही लोग पथराव कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस यहां पर आकर पत्थर से भरे ट्रक लाकर खड़े कर देती है और बीजेपी के गुंडे यहां आकर पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं."

बता दें कि बीते सोमवार (20 जुलाई) को 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है. इस बीच जंतर-मंतर पर अब छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है.

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