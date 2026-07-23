आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन रहेंगे बंद, DMRC के सामने घाटे से अधिक सुरक्षा की चुनौती

दिल्ली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन उग्र हो चुका है, जिसका असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ रहा है. इस कारण मेट्रो से आवाजाही करने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं. बीते 20 जुलाई से शुरू हुए आंदोलन के चलते हर दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) कुछ मेट्रो स्टेशन की सेवाओं को बंद और चालू कर रही है.

बीते 22 जुलाई की रात एक बार फिर से जंतर-मंतर पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था. ऐसे में DMRC ने आज गुरुवार (23 जुलाई) को भी सुरक्षा कारणों के चलते कुल 16 मेट्रो की सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इसकी जानकारी DMRC ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है.

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किन स्टेशनों को किया गया बंद?

DMRC ने ट्वीट कर लिखा, 'सर्विस अपडेट, नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशन सुबह 07:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.'

DMRC द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं.

फिलहाल, ये साफ नहीं किया गया है कि इन स्टेशनों की सेवा को कबतक बहाल किया जाएगा. लोगों से अपील की जा रही है कि घर से निकलने से पहले मेट्रो से जुड़ी ताजा अपडेट जरूर देख लें ताकि कोई परेशानी न हो. दिल्ली मेट्रो ने इससे पहले 20, 21 और 22 जुलाई को भी कुछ स्टेशनों की सेवाओं को बंद किया था.

Service Update



Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.



1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3. Patel Chowk

4. Ramakrishna… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026

वित्तीय घाटे से अधिक सुरक्षा पर ध्यान

गौर हो कि दिल्ली मेट्रो से हर दिन करीब 60–70 लाख यात्री सफर करते हैं. इनमें भी जिन स्टोशनों को बंद किया गया है, उनमें राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ और बाराखंबा रोड स्टेशन सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक हैं. स्टोशनों के बंद होने से मेट्रो को किराया राजस्व में करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है. हालांकि, DMRC के सामने वित्तीय घाटे से अधिक व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती है.

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