हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल, फैसले को दी चुनोती

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल, फैसले को दी चुनोती

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड केस में पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी ठहराने वाले फैसले पर सुनवाई करते हुए पुलिस को नोटिस भेजा. अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी ठहराने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले, 28 फरवरी 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को आईपीसी की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी पाया था.

पुलिस ने मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया

वहीं, तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया. मामला 18 अप्रैल 2020 का है, जब डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी.

पुलिस ने मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें डॉक्टर ने सीधे तौर पर प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया. वहीं, इस मामले में सुसाइड नोट के साथ डॉक्टर की डायरी भी मिली थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पानी के टैंकर जल बोर्ड में चल रहे थे और इन टैंकरों के लिए प्रकाश जारवाल ने उनसे पैसे की मांग की थी.

इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी

यह डायरी और सुसाइड नोट केस में मुख्य सबूत के रूप में पेश किए गए थे. अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सबूतों की गहन समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा या इसमें बदलाव होगा. वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

बता दें, दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में एक डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. उसने इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए यह कदम उठाया था. इसके बाद, पुलिस ने विधायक के खिलाफ जबरन धन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था. 

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Prakash Jarwal AAP DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup Final: 41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
यूटिलिटी
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ
लाइफस्टाइल
Bollywood Celebrity Bungalow: रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget