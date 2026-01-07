हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExclusive: 'जितना जुल्म मुसलमानों पर करना है...' तुर्कमान गेट पर एक्शन के बाद अमानातुल्लाह खान

Exclusive: 'जितना जुल्म मुसलमानों पर करना है...' तुर्कमान गेट पर एक्शन के बाद अमानातुल्लाह खान

दिल्ली स्थित तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जे पर एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानातुल्लाह खान ने प्रतिक्रिया दी है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 07 Jan 2026 01:19 PM (IST)
आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह ख़ान ने तुर्कमान गेट के अवैध कब्जे को हटाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है. उनका दावा है कि जब इस जगह पर मौजूद लोगों से शुल्क लिए गए तो आखिर अब ये अवैध कैसे हो गए?

एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत के दौरान कहा कि जो अतिक्रमण की कार्यवाही की गई वो पूरी तरह से गलत है. ये जमीन वक्फ की है अगर कानूनी गैर कानूनी बताना है तो वक्फ बताएगा ना की कोई और. 

अमानतुल्लाह ख़ान ने कहा कि जब 123 प्रॉपर्टी को पहले ही घोषित कर दिया गया तो उसपर अब कैसे हक़ जमा रहे. अगर ये निर्माण अवैध था तो वक्फ ने 2023 तक इनसे 7% शुल्क क्यो लिया इनका ऑडिट क्यो कराया . 

आप विधायक ने पूछा कि रात के अंधेरे में कार्यवाही करने की क्या जरूरत थी. उन्होंने कहा कि इन्हें जितना जुल्म अत्याचार मुसलमानों पर करना है कर ले इसके अलावा इन्हें आता ही क्या है.

तुर्कमान गेट मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 8 धाराओं में दर्ज किया मामला उनमें कितनी सजा? यहां जानें

उधर, तुर्कमान गेट, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान पर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रेंज), मधुर वर्मा ने कहा, पत्थर फेंकने वालों को दो-तीन मिनट में भगा दिया गया, पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले में याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने कहा, जब मैंने दरगाह इलाही कॉम्प्लेक्स पर रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पब्लिक ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स और अवैध निर्माण हैं. जमीन का मालिकाना हक PWD और MCD के पास है.

इस मामले में अभी तक आदिल कासिफ ,मोहम्मद कैफ ,मोहम्मद अरीब ,उजैफ ,आजिम ,इरफान को गिरफ्तार किया है.  आरोप है करि इन सबने पत्थरबाजी की.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 07 Jan 2026 12:51 PM (IST)
Delhi News Amanatullah Khan AAP Delhi Ncr Turkman Gate Demolition
