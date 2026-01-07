आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह ख़ान ने तुर्कमान गेट के अवैध कब्जे को हटाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है. उनका दावा है कि जब इस जगह पर मौजूद लोगों से शुल्क लिए गए तो आखिर अब ये अवैध कैसे हो गए?

एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत के दौरान कहा कि जो अतिक्रमण की कार्यवाही की गई वो पूरी तरह से गलत है. ये जमीन वक्फ की है अगर कानूनी गैर कानूनी बताना है तो वक्फ बताएगा ना की कोई और.

अमानतुल्लाह ख़ान ने कहा कि जब 123 प्रॉपर्टी को पहले ही घोषित कर दिया गया तो उसपर अब कैसे हक़ जमा रहे. अगर ये निर्माण अवैध था तो वक्फ ने 2023 तक इनसे 7% शुल्क क्यो लिया इनका ऑडिट क्यो कराया .

आप विधायक ने पूछा कि रात के अंधेरे में कार्यवाही करने की क्या जरूरत थी. उन्होंने कहा कि इन्हें जितना जुल्म अत्याचार मुसलमानों पर करना है कर ले इसके अलावा इन्हें आता ही क्या है.

उधर, तुर्कमान गेट, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान पर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रेंज), मधुर वर्मा ने कहा, पत्थर फेंकने वालों को दो-तीन मिनट में भगा दिया गया, पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले में याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने कहा, जब मैंने दरगाह इलाही कॉम्प्लेक्स पर रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पब्लिक ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स और अवैध निर्माण हैं. जमीन का मालिकाना हक PWD और MCD के पास है.

इस मामले में अभी तक आदिल कासिफ ,मोहम्मद कैफ ,मोहम्मद अरीब ,उजैफ ,आजिम ,इरफान को गिरफ्तार किया है. आरोप है करि इन सबने पत्थरबाजी की.