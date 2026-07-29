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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहनुमान मंदिर में अभद्र भाषा पर विवाद, BJP सांसद क्या बोले?

हनुमान मंदिर में अभद्र भाषा पर विवाद, BJP सांसद क्या बोले?

Delhi News In Hindi: कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर से जुड़े वायरल वीडियो पर विवाद गहरा गया है. मंदिर प्रशासन ने आरोपों को गलत बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने जांच की मांग की.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 08:25 PM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक-युवतियां मंदिर परिसर के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया है. वीडियो में शामिल युवाओं का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनसे कथित तौर पर जाति पूछी गई. वहीं, मंदिर प्रशासन इन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बता रहा है.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ युवाओं का आरोप है कि उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोका गया और जाति पूछकर भेदभाव किया गया. हालांकि प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत अवयान शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका गया. उन्होंने दावा किया कि मंदिर प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें और अन्य सबूत मौजूद हैं, जिनसे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ जाएगी.

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महंत का कहना है कि सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और कुछ लोग केवल लाइक, शेयर और व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं.

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कही जांच की बात

इस मामले पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरे छात्र समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है. अगर किसी व्यक्ति ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है या कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो.

महंत अवयान शर्मा ने कहा कि जिन युवाओं ने सोशल मीडिया पर मंदिर को लेकर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की है, उन्हें मंदिर आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो समाज में भ्रम फैलाते हैं और धार्मिक स्थलों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. मंदिर प्रशासन का कहना है कि उनके पास मौजूद सभी साक्ष्य जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे.

रविंद्र नेगी के कार्यालय का वीडियो भी आया सामने

इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी के कार्यालय में बैठे दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कथित तौर पर वायरल वीडियो में नजर आने वाली युवती की लोकेशन पता करने, उसे पुलिस थाने ले जाने और मंदिर में ले जाकर माफी मंगवाने जैसी बातें सुनाई दे रही हैं.

रविंद्र नेगी ने बताया कि कई हिंदू संगठनों के लोग उनसे मिले थे और उन्होंने वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

रविंद्र नेगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका गया और जाति पूछकर रोकने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं.

उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि वायरल वीडियो में नजर आने वाली युवती को मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी कार्रवाई का फैसला पुलिस और जांच के आधार पर ही होगा.

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जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई

फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं. एक ओर वीडियो में शामिल कुछ युवाओं ने भेदभाव और मंदिर में प्रवेश से रोकने के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक बताया है. ऐसे में अब इस विवाद की सच्चाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी. तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक जांच के नतीजों का इंतजार करना जरूरी होगा.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 29 Jul 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Praveen Khandelwal BJP DELHI NEWS
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