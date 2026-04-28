हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: संदीप पाठक के BJP में जाने पर AAP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, दीवारों पर लिखा 'गद्दार'

छत्तीसगढ़: संदीप पाठक के BJP में जाने पर AAP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, दीवारों पर लिखा 'गद्दार'

Mungeli News In Hindi: आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. आप कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के घर की दीवार पर गद्दार तक लिख दिया.

By : विनीत पाठक | Updated at : 28 Apr 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता रहे संदीप पाठक के भाजपा में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. मुंगेली जिले के स्थित उनके पैतृक गांव बटहा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. आप कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के घर की दीवार पर गद्दार तक लिख दिया.

बड़ी संख्या में जुटे 'आप' कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक पर ‘धोखाधड़ी’ और ‘अवसरवाद’ का आरोप लगाते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने यह भी लिखा कि संदीप पाठक थिंक टैंक नहीं, सैप्टिक टैंक निकले. जाहिर है कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

यह भी पढ़ें: Abujhmad News: इरापनार गांव में दशकों बाद पहुंची बिजली, 56.11 लाख की परियोजना से बदली लोगों की जिंदगी

कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उसे छोड़कर उन्होंने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है. ये सरासर पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है, इसके साथ ही पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा है.

राघव चड्ढा के साथ छोड़ी थी पार्टी

यहां बता दें कि पिछले दिनों राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ ही संदीप पाठक ने पार्टी छोड़ी थी और वे उससे पहले पंजाब के प्रभारी भी थे. इनके साथ ही बाकी और चार सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी थी. जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन सभी नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है.

उधर इस मामले में अभी संदीप पाठक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन सरकार ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है. और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले हरभजन सिंह के घर के बाहर भी आप कार्यकर्ताओं ने गद्दार लिख दिया था. यही नहीं पंजाबा सरकार ने उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली थी.

यह भी पढ़ें: BJP और राघव चड्ढा को कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने घेरा, कहा- एन-केन प्रकारेण सत्ता में कैसे ...'

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Sandeep Pathak AAP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: संदीप पाठक के BJP में जाने पर AAP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, दीवारों पर लिखा 'गद्दार'
छत्तीसगढ़: संदीप पाठक के BJP में जाने पर AAP कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, दीवारों पर लिखा 'गद्दार'
छत्तीसगढ़
Abujhmad News: इरापनार गांव में दशकों बाद पहुंची बिजली, 56.11 लाख की परियोजना से बदली लोगों की जिंदगी
अबूझमाड़: इरापनार गांव में दशकों बाद पहुंची बिजली, 56.11 लाख की परियोजना से बदली लोगों की जिंदगी
छत्तीसगढ़
BJP और राघव चड्ढा को कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने घेरा, कहा- एन-केन प्रकारेण सत्ता में कैसे ...'
BJP और राघव चड्ढा को कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने घेरा, कहा- एन-केन प्रकारेण सत्ता में कैसे ...'
छत्तीसगढ़
Bijapur News: प्रधानाध्यापक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा
बीजापुर: प्रधानाध्यापक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी बोले- 'मार दिया तो मार दिया', बढ़ा सियासी पारा
दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी बोले- 'मार दिया तो मार दिया', बढ़ा सियासी पारा
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget