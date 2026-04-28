आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता रहे संदीप पाठक के भाजपा में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. मुंगेली जिले के स्थित उनके पैतृक गांव बटहा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. आप कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के घर की दीवार पर गद्दार तक लिख दिया.

बड़ी संख्या में जुटे 'आप' कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक पर ‘धोखाधड़ी’ और ‘अवसरवाद’ का आरोप लगाते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने यह भी लिखा कि संदीप पाठक थिंक टैंक नहीं, सैप्टिक टैंक निकले. जाहिर है कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उसे छोड़कर उन्होंने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है. ये सरासर पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है, इसके साथ ही पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा है.

राघव चड्ढा के साथ छोड़ी थी पार्टी

यहां बता दें कि पिछले दिनों राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ ही संदीप पाठक ने पार्टी छोड़ी थी और वे उससे पहले पंजाब के प्रभारी भी थे. इनके साथ ही बाकी और चार सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी थी. जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन सभी नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है.

उधर इस मामले में अभी संदीप पाठक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन सरकार ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है. और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले हरभजन सिंह के घर के बाहर भी आप कार्यकर्ताओं ने गद्दार लिख दिया था. यही नहीं पंजाबा सरकार ने उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली थी.

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