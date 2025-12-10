छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी वर्दी से लोगों का भरोसा ही डिगा दिया है. लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि खाकी वर्दी के पीछे इस खूबसूरत चेहरे में सिर्फ धोखा और फरेब भरा हुआ है. दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ महिला DSP कल्पना वर्मा जुड़ा है.

महिला DSP पर राजधानी रायपुर के रहने वाले दीपक टण्डन नाम के एक व्यापारी ने प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ो रुपये हड़पने का आरोप लगाया है. दीपक का आरोप है कि पिछले 3 साल में महिला DSP ने उससे करीब ढाई करोड़ रुपये नगद, एक कार, डायमण्ड रिंग और लाखो के गहने हड़प लिए है. इतना ही नही महिला DSP अब दीपक टण्डन को अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए भी मजबूर कर रही थी.

एक मित्र के जरिये हुई थी दीपक की कल्पना से मुलाकात

दीपक टण्डन ने बताया कि एक मित्र के जरिए हुई छोटी सी मुलाकात के बाद कल्पना वर्मा आये दिन उन्हें फोन कर मिलने आ जाया करती थी और घंटों उनके साथ होटल में बैठा करती थी. इतना ही नही महिला DSP देर रात दीपक को वीडियो कॉल कर घंटों बातें किया करती थी. कल्पना ने धीरे धीरे दीपक से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी. कल्पना आये दिन किसी न किसी बहाने उससे पैसे और ज्वेलरी मांगने लगीं. वहीं महिला DSP के प्यार में पागल दीपक भी उसकी हर एक मांग को पूरा करने लगा.

महिला DSP कल्पना वर्मा 2017 बेच की है. इस दौरान रायपुर समेत जहां भी इसकी पोस्टिंग रही वो वहां से अपने शिकार दीपक टंडन से मिलने लगातार आती रही. इस दौरान महिला DSP ने दीपक को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था.

भाई को होटल खुलवाने के लिए हड़पे करोड़ों रुपये

पीड़ित के मुताबिक महिला DSP ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर भी दीपक टण्डन से करोड़ो रुपये हड़प लिए थे. साथ ही दीपक पर उसकी पत्नी से तलाक लेने के लिए लगातार दवाब भी बनाने लगी.ये तमाम बातें DSP और दीपक की व्हाट्सएप चैट भी दर्ज हैं. जब पीड़ित ने अपनी पत्नी से तलाक लेने से मना कर दिया और अपने पैसे समेत तमाम चीजें मांगी तो महिला DSP के चेहरे से प्यार का नकाब उतर गया और वो व्यापारी को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर धमकाने लगी.

महिला DSP के प्यार में धोखा खाये व्यापारी दीपक टंडन का आरोप है कि DSP के पुलिस के कई आला अधिकारियों से भी घनिष्ट सम्बन्ध हैं जिसके चलते कल्पना वर्मा अभी भी उसे लगातार धमका रही है. पीड़ित के मुताबिक आरोपी महिला DSP पहले भी कई लोगों को प्यार सेक्स और धोखे के जाल में फंसा कर लूट चुकी है.