हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhattisgarh News: प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग! रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप

Raipur News: महिला DSP कल्पना वर्मा पर राजधानी रायपुर के रहने वाले दीपक टण्डन नाम के एक व्यापारी ने प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ो रुपये हड़पने का आरोप लगाया है.

By : विनीत पाठक | Updated at : 10 Dec 2025 01:05 PM (IST)
About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 10 Dec 2025 01:05 PM (IST)
Raipur News Chhattisgarh News
