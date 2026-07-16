छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पेंड्रा मुख्यमार्ग पर आज (16 जुलाई) बड़ा हादसा हो गया, जहां पर राय पेट्रोल पंप के पास ट्रक को ओवरटेक कर रहे स्कूटी सवार लोग सड़क से गुजर रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए. स्कूटी की बुरी तरह परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि उसमें सवार सभी लोग सड़क पर ही फेका गए. तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और उन्होंने तत्काल डायल-112 को सूचना दी.

हादसे में पिता और 14 साल के बच्चे की मौत, मां का इलाज जारी

सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जनकजी के दौरान कुडकई गांव निवासी तेरस भरिया की मौत हो गई, जबकि उनका 14 साल का बेटा राजू भरिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं महिला गुड्डी भरिया की स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, स्कूटी सवार सभी लोग पेंड्रा के कुडकई गांव के रहने वाले है और गांव से पेंड्रा की ओर आ रहे थे, उसी दौरान सड़क में सामने से एक बोर वाली गाड़ी आई और कोयले से भरी ट्रैलर भी उसी समय निकली, जिसे ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गए.

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पुलिस ने ने ट्रेलर और उसे चालक को कब्जे में लेकर जांच की शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही पेंड्रा पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद लोगों ने ट्रेलर को शिशु मंदिर के पास रोकर चालक को थाने भेज दिया. पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद कुछ समय तक मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित कराया. पेंड्रा क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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