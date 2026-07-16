INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन, विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन, विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा है.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 16 Jul 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को जल जीवन मिशन और स्मार्ट मीटर का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा है. इसके अलावा स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया है.

वहीं, इसके जवाब में बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार जल जीवन मिशन में आर्थिक विसंगतियां छोड़कर गई है और मौजूदा सरकार उन्हें दूर कर मोदी की गारंटी के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में, अब कंपनी को देनी होगी नई कार

नेता प्रतिपक्ष ने क्या आरोप लगाए?

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों का करीब 2200 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. उन्होंने दावा किया कि भुगतान नहीं होने के कारण तीन लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है. महंत ने कहा कि पिछली सरकार के समय काम करने वाले ठेकेदारों का पैसा रोका गया है, जिससे पूरे मामले में घोटाले की आशंका है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा.

स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर क्यों घेरा?

स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसी बड़े उद्योगपति के दबाव में प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिजली बिल तीन से चार गुना तक बढ़ रहे हैं, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता परेशान है.

वहीं, बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर में यदि कहीं तकनीकी खामियां हैं, तो उन्हें दूर किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को मिले.

बीजेपी ने आरोपों का दिया जवाब

जल जीवन मिशन पर उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार करीब 9000 करोड़ रुपये की आर्थिक विसंगतियां छोड़कर गई है, जिन्हें दूर करने में समय लग रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार मोदी की गारंटी के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. जल जीवन मिशन और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ विधानसभा का माहौल गरमाया रहा. आने वाले दिनों में इन दोनों मुद्दों पर सदन में और तीखी बहस होने के आसार हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: सरकार और विपक्ष आमने-सामने, खाद-बीज और वेदांता हादसे पर हंगामा

 

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Assembly Chhattisgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन, विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन, विपक्ष ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
छत्तीसगढ़
E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में, अब कंपनी को देनी होगी नई कार
E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में, अब कंपनी को देनी होगी नई कार
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: सरकार और विपक्ष आमने-सामने, खाद-बीज और वेदांता हादसे पर हंगामा
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: सरकार और विपक्ष आमने-सामने, खाद-बीज और वेदांता हादसे पर हंगामा
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पंडवानी कलाकार तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पंडवानी कलाकार तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
इंडिया
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
बॉलीवुड
Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
क्रिकेट
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल, आयरलैंड-इंग्लैंड में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को सुनाई खरी-खरी
विश्व
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget