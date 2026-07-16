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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में, अब कंपनी को देनी होगी नई कार

E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी, देश का पहला मामला वाहन मालिक के पक्ष में, अब कंपनी को देनी होगी नई कार

E20 Fuel Impact: कंज्यूमर कोर्ट ने यह माना है कि ई20 पेट्रोल की वजह से इंजन और माइलेज में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं. कोर्ट ने कार मालिक को मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Jul 2026 08:37 AM (IST)
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भारत में E20 फ्यूल को लेकर चल रही बहस के बीच एक मामले में पहली बार कोर्ट ने आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कंज्यूमर कोर्ट ने गाड़ी के मालिक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. दरअसल, कार के मालिक ने आरोप लगाया था कि ई20 तेल की वजह से उसके वाहन को बहुत नुकसान पहुंचा और बार-बार ठीक करवाने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली, केवल खर्चा ही बढ़ा.
 
कंज्यूमर का दावा था कि ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद से उसकी कार के इंजन में गड़बड़ियां आने लगीं. इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो गई, मिसफायरिंग और माइलेज में भी गिरावट देखी गई. बार-बार सर्विस सेंटर पर ले जाकर कार रिपेयर कराने के बावजूद ये दिक्कतें बनी रहीं, जिससे उपभोक्ता का काफी खर्चा हुआ.

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल के कारण CNG की गाड़ी भी कम दे रही माइलेज, जानें क्यों कंप्लेंट कर रहे कार ओनर?

कार डीलर के दावे से कोर्ट नहीं हुआ संतुष्ट

इस केस का मुख्य फोकस एक सवाल पर टिका था कि क्या ई20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में खराबी आ रही है? कार बनाने वाली कंपनी और डीलर ने यह दावा किया था कि व्हीकल का मॉडल ई20 फ्यूल के साथ आसानी से चल सकता है. डीलर की ओर से यह भी दावा किया गया था कि गाड़ी में आ रहीं समस्याएं मालिक की गलती हैं, रखरखाव ठीक से न होने और सामान्य टूट-फूट होने की वजह से व्हीकल में खराबी आई है. हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना था कि साल 2024 में खरीदी गई गाड़ी अब तक बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद से उसमें लगातार दिक्कतें आती गईं. 

अब कंपनी कंज्यूमर को देगी नई कार 

कार मालिक ने यह केस फेमस कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड पर किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनी को निर्देश दिए हैं कि 45 दिन के अंदर सेम मॉडल की कार शिकायतकर्ता को दें. यह गाड़ी ई20 फ्यूल से चलने वाली होनी चाहिए. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वाहन मालिक को कार की पूरी कीमत वापस करनी होगी. यह रकम 20.50 लाख रुपये होगी.

इतना ही नहीं, कोर्ट ने शिकायतकर्ता को होने वाली मानसिक प्रताड़ना के लिए भी एक लाख रुपये मुआवजा और केस के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

इंजन में जमा हुआ मिला E20 पेट्रोल! 

कंज्यूमर कोर्ट के सामने शिकायतकर्ता ने इस बात के सबूत पेश किए कि उसकी गाड़ी के इंजन में E20 फ्यूल जमा हुआ मिला. वर्कशॉप में उसे ठीक कराया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद पेट्रोल टैंक में कुछ सफेद और चिपचिपा लिक्विड मिला. इंजन में हुआ नुकसान बढ़ता चला गया. इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट ने कार कंपनी को जिम्मेदार माना.

यह भी पढ़ें: प्योर पेट्रोल खरीदेंगे तो एक लीटर कितने रुपए में मिलेगा, ये E20 पेट्रोल से कितना महंगा पड़ेगा?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 16 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News Consumer Court E20
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