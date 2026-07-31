कोरबा: पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर विवाद, जांच की मांग

कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका परिषद में बने अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि यहां ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगाने की जगह सीमेंट की प्रतिमा लगाकर उस पर ब्रॉन्ज जैसा रंग कर दिया गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल की बारिश के बाद प्रतिमा का रंग कई जगह से उखड़ने लगा. इसके बाद लोगों को शक हुआ कि प्रतिमा ब्रॉन्ज की नहीं है. उनका कहना है कि अगर प्रतिमा वास्तव में धातु की होती तो इस तरह रंग नहीं उतरता. इसी वजह से लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की.

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जांच में सामने आईं कई खामियां

शिकायत मिलने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और अटल परिसर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान परिसर में कई खामियां मिलीं. अधिकारियों ने भी माना कि प्रतिमा और निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है. अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को सहेजने के लिए सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाने की योजना शुरू की थी. इसके लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अलग-अलग राशि दी गई थी, ताकि तय मानकों के अनुसार परिसर का निर्माण और ब्रॉन्ज की प्रतिमा स्थापित की जा सके. लेकिन कटघोरा में बने परिसर की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं.

मामले को लेकर जब नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया.

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वहीं स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पूरे निर्माण कार्य, प्रतिमा की गुणवत्ता और खर्च हुई राशि की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.