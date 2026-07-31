#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़मेडल विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के परिवार का दर्द- सरकार ने मदद नहीं की

मेडल विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के परिवार का दर्द- सरकार ने मदद नहीं की

gyaneshwari yadav News In Hindi: स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव के परिवार ने राज्य सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया है.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 31 Jul 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026) में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने पूरे देश का मान बढ़ाया है. इस ऐतिहासिक सफलता पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं. राजनांदगांव स्थित ज्ञानेश्वरी के घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. लेकिन, जश्न के इस माहौल के बीच परिवार का एक बड़ा दर्द भी छलक कर सामने आया है, जिसने प्रदेश में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है.

ज्ञानेश्वरी के परिवार ने क्या कहा?

ज्ञानेश्वरी के परिवार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाने और खेलों की तैयारी के लिए कोई सहयोग नहीं दिया है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान ज्ञानेश्वरी यादव के पिता दीपक यादव ने अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी बेटी और पूरे परिवार ने कड़ी मेहनत की है और बहुत कुछ दांव पर लगाया है.

वर्तमान सरकार से मिलने वाले सहयोग के सवाल पर दीपक यादव ने कहा, "वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरी बेटी का कोई सहयोग नहीं किया. एशियन गेम्स की तैयारी के लिए ज्ञानेश्वरी को जापान जाना है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक या ढांचागत मदद नहीं मिल रही है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं." हालांकि, पिता ने यह जरूर माना कि प्रदेश की पिछली भूपेश बघेल सरकार ने ज्ञानेश्वरी की काफी मदद की थी.

कोरबा: पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर विवाद, जांच की मांग

कांग्रेस ने बोला हमला- 'कैमरे के सामने सिर्फ बधाई दे रहे हैं'

ज्ञानेश्वरी यादव के पिता का बयान सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, "इस सरकार ने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया है और ना ही खिलाड़ियों के लिए. जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब ज्ञानेश्वरी यादव को ASI की नौकरी और ट्रेनिंग की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं. लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, बस कैमरे के सामने आकर बधाई जरूर दे रहे हैं."

उपमुख्यमंत्री का रटा-रटाया जवाब

इस पूरे विवाद पर जब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव से बात की गई, तो उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. खेल मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव को सम्मान के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. हालांकि, यह बयान एक रटे-रटाए सरकारी जवाब की तरह ही नजर आया, जिसमें किसी ठोस योजना का जिक्र नहीं था.

बजट 100 करोड़, फिर भी खिलाड़ी सुविधाओं से महरूम?

छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026-27 के लिए खेल विभाग के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसका उद्देश्य नए खिलाड़ी और बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है. न तो खिलाड़ियों को तय मानकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग का सपोर्ट. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि देश के लिए मेडल लाने वाली ज्ञानेश्वरी को सरकार से असल मदद मिल पाती है या फिर ये तमाम दावे महज चुनावी जुमले ही साबित होते हैं.

बस्तर का कायाकल्प करने में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार, CM साय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे ये प्रस्ताव

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Gyaneshwari Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
मेडल विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के परिवार का दर्द- सरकार ने मदद नहीं की
मेडल विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के परिवार का दर्द- सरकार ने मदद नहीं की
छत्तीसगढ़
कोरबा: पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर विवाद, जांच की मांग
कोरबा: पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर विवाद, जांच की मांग
छत्तीसगढ़
बस्तर का कायाकल्प करने में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार, CM साय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे ये प्रस्ताव
बस्तर का कायाकल्प करने में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार, CM साय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे ये प्रस्ताव
छत्तीसगढ़
राष्ट्रपति भवन में बस्तर के खास मेहमान, खुद परोसा भोजन
राष्ट्रपति भवन में बस्तर के खास मेहमान, खुद परोसा भोजन
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget