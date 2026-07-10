छत्तीसगढ़: चोरी के आरोपों से परेशान पुलिसकर्मी की बेटी ने की आत्महत्या, 3 के खिलाफ FIR

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोरिया: कॉस्मेटिक चोरी आरोप पर छात्रा ने की आत्महत्या.

मालिक ने स्कूटी जब्त कर पचास हज़ार रुपये मांगे.

पुलिस ने तीन मार्ट मालिकों पर मामला दर्ज कर, फरार.

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक कांस्टेबल की 17 वर्षीय बेटी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि लड़की पर एक शॉपिंग मार्ट के मालिक ने कथित तौर पर कॉस्मेटिक का सामान चुराने का आरोप लगाया था और उसका स्कूटर जब्त कर लिया था.

उन्होंने बताया कि मार्ट के मालिक ने स्कूटर वापस करने के बदले पैसे की मांग की थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा का शव बुधवार दोपहर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन्स के उसके घर की रसोई में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया.

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मार्ट के मालिक ने लगाया था कॉस्मेटिक चुरानेका आरोप

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़की सात जुलाई (मंगलवार) को अपनी छोटी बहन के साथ घर का सामान खरीदने के लिए बैकुंठपुर शहर के संजय चौक स्थित आईसी मार्ट गई थी. अधिकारियों ने बताया कि मार्ट के मालिक ने उस पर कॉस्मेटिक का सामान चुराने की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि दोनों बहनें सामान लेकर स्टोर से बाहर नहीं निकली थीं.

उन्होंने बताया कि मालिक ने लड़की और उसकी बहन से चोरी कबूल करते हुए कथित तौर पर एक बयान लिखवाया और उस पर साइन करवाए, साथ ही वो जिस स्कूटर से आई थीं, उसे जब्त कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि मालिक ने बहनों से कथित तौर पर कहा कि पैसे दिए बिना स्कूटर वापस नहीं किया जाएगा.

लड़की ने आरोपों के चलते की आत्महत्या

अधिकारियों ने बताया कि लड़की ने घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया और इसके बजाय अपनी जान-पहचान वाले एक सहायक उप निरीक्षक को जानकारी दी. लड़की के पिता और कांस्टेबल शिवनाथ सिंह पैकरा ने बताया कि बुधवार सुबह घटना के बारे में पता चलने पर वो मार्ट गए थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि दुकान के मालिक ने स्कूटर वापस करने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की थी. पिता ने बताया कि जब वो बुधवार दोपहर बस स्टैंड पर अपनी पत्नी को लेने गए थे, तब उनकी बेटी ने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

डांट के डर से पिता को नहीं दी जानकारी

कोरिया जिले केपुलिस अधीक्षक (SP) रवि कुमार कुर्रे ने कहा, “चोरी का आरोप लगने और स्कूटर को लेकर दबाव बनाए जाने के बाद लड़की अवसाद में थी. वह अपने पिता को इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि उसे डांट पड़ने का डर था.” कुर्रे ने बताया कि मार्ट के मालिक को स्कूटर जब्त करने या पुलिस को सूचित करने के बजाय खुद कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था. उन्होंने बताया कि मार्ट के तीन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जो फिलहाल फरार हैं.

तीन लोगों पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि आईसी मार्ट के मालिकों दीपक वैद्य, विनोद वैद्य और जगत वैद्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि सुपरमार्केट को सील कर दिया गया है, जबकि साइबर फोरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज और परिसर से मिले अन्य सबूतों की जांच की है.

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