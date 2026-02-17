हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़दुर्ग: मेले में पहचान छिपाने पर बवाल, बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदारों को हटाया

दुर्ग: मेले में पहचान छिपाने पर बवाल, बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदारों को हटाया

Chhattisgarh News: दुर्ग जिले के देव बलौदा-चरोदा शिव मंदिर मेले में बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदारों पर पहचान छिपाकर व्यापार करने का आरोप लगाया और दुकानें बंद करा दीं.

By : विनीत पाठक | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

दुर्ग जिले के ऐतिहासिक देव बलौदा-चरोदा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित मेले में भारी हंगामा और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई. 15 और 16 फरवरी को लगे इस मेले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक विशेष समुदाय के दुकानदारों पर 'पहचान छिपाकर' व्यापार करने का आरोप लगाया और उन्हें जबरन दुकानें बंद कराकर मेले से बाहर कर दिया.

विवाद की चिंगारी एक गुपचुप (पानी-पुरी) बेचने वाले के ठेले से भड़की. बताया जा रहा है कि ठेले पर बड़े अक्षरों में 'अजीत चाट भंडार' और 'जय माता दी' लिखा हुआ था. जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए वहां लगा क्यूआर कोड स्कैन किया, तो मोबाइल पर दुकानदार का असली नाम (मुस्लिम नाम) सामने आ गया. इसे देख कार्यकर्ता भड़क गए. उनका आरोप था कि विशेष समुदाय के लोग जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं के नाम का सहारा लेकर अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं.

दुकानदारों से अभद्रता और धक्का-मुक्की

इस खुलासे के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे मेला परिसर में 'सघन जांच अभियान' शुरू कर दिया. वे हर दुकान पर जाकर नाम और पहचान पूछने लगे. आरोप है कि इस दौरान कई व्यापारियों के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की भी की गई, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं. कार्यकर्ताओं ने सख्त लहजे में गैर-हिंदू दुकानदारों को अपना सामान समेटकर तुरंत मेला छोड़ने का फरमान सुना दिया. बजरंग दल कार्यकर्ता डिकेश वर्मा ने कहा कि पहचान छिपाकर और धोखे से व्यापार करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस रही मूकदर्शक, निगम ने जब्त किया ठेला

हैरानी की बात यह रही कि जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब मौके पर सीएसपी छावनी, भिलाई-3 थाना प्रभारी और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था. पुलिस मूकदर्शक बनी स्थिति को देखती रही और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कोई ठोस दंडात्मक कदम नहीं उठाया. हालांकि, भिलाई-चरोदा नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए पहचान छिपाने के आरोप में एक दुकानदार का ठेला जब्त कर लिया. इस घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं.

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Durag NEws
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
दुर्ग: मेले में पहचान छिपाने पर बवाल, बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदारों को हटाया
दुर्ग: मेले में पहचान छिपाने पर बवाल, बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदारों को हटाया
छत्तीसगढ़
'हम शिव के पास जा रहे हैं', 2 साल पहले बेटे की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, सदमे में मां-बाप ने लगाई फांसी
'हम शिव के पास जा रहे हैं', 2 साल पहले बेटे की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, सदमे में मां-बाप ने लगाई फांसी
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: झुमका जलाशय बनेगा पर्यटन का नया हब, CM साय ने किया ओपन थिएटर का लोकार्पण
Chhattisgarh: झुमका जलाशय बनेगा पर्यटन का नया हब, CM साय ने किया ओपन थिएटर का लोकार्पण
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: CM साय का बड़ा ऐलान, होली से पहले किसानों के खातों में आएंगे ₹10,000 करोड़
Chhattisgarh: CM साय का बड़ा ऐलान, होली से पहले किसानों के खातों में आएंगे ₹10,000 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
बिहार
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
बिहार में होगी शराबबंदी कानून की समीक्षा? RLM विधायक की मांग पर JDU ने साफ किया रुख
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
नौकरी
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget