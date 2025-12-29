हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रायपुर: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी प्लेन से आने पर बवाल, कांग्रेस ने लगाए आरोप, BJP ने क्या कहा?

रायपुर: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी प्लेन से आने पर बवाल, कांग्रेस ने लगाए आरोप, BJP ने क्या कहा?

Chhattisgarh News: बागेश्वर पीठाधीश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में सरकारी प्लेन से पहुंचे. इस पर काँग्रेस द्वारा सरकार पर जनता के पैसों के दुरूपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं.

By : विनीत पाठक | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Dec 2025 03:15 PM (IST)
बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार विवादों में उलझते नजर आ रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी विमान से सफर को लेकर बवाल मच गया है. गुरुवार (25 दिसंबर) को धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में सरकारी विमान की सवारी कर रहे थे. इसे लेकर कांग्रेस अब सरकार और बाबा दोनों पर गंभीर आरोप लगा रही है.

धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ सरकार के स्टेट प्लेन से रायपुर पहुंचे थे. इतना ही नहीं बाबा को छत्तीसगढ़ सरकार फुल VIP ट्रीटमेंट भी दे रही है. पुलिस के अधिकारी वर्दी में बाबा को साष्टांग दंडवत् करते हुए भी नजर आ रहे हैं. जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्लेन से सफर पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

बाबा बागेश्वर के छत्तीसगढ़ के स्टेट प्लेन से यात्रा करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंह देव ने इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची करार दिया है.

सिंह देव ने बाबा पर सवाल उठाते हुए कहा बीजेपी के लिए हिंदू धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम बाबा बागेश्वर कर रहे हैं. जिसके चलते सरकार उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं सिंह देव के मुताबिक सरकार को इस फिजूल खर्ची को लेकर जवाब देना चाहिए.

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने के बजाय उल्टा पार्टी से सवाल कर दिया. बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष और सांसद संतोष पांडे ने सवाल किया कि जो कांग्रेस आज हिंदू धर्म के बाबाओं पर सवाल खड़े कर रही है. पिछले 70 सालों में उन्होंने किन-किन बाबाओं और तांत्रिकों को सरकारी प्लेन की यात्रा कराई यह बात किसी से छिपी नहीं है.

सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी के सांसद भी कोई सीधा जवाब नहीं दे सके. बाबा के सरकारी प्लेन से यात्रा करने को लेकर सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है. छत्तीसगढ़ की आम जनता के दिमाग में भी यही सवाल है कि क्या आम जनता को इमरजेंसी में सरकारी उड़नखटोले का सुख मिलना संभव है.

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 29 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Raipur News Chhattisgarh News Dhirendra Krishna Shastri TS Singh Deo
