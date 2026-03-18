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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhattisgarh News: LPG गैस संकट, अफीम की खेती और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्लाबोल! विधानसभा का किया घेराव

Chhattisgarh News: LPG गैस संकट, अफीम की खेती और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्लाबोल! विधानसभा का किया घेराव

Chhattisgarh News In Hindi: कांग्रेस ने LPG संकट, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर विधानसभा का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई और नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

By : विनीत पाठक | Updated at : 18 Mar 2026 08:16 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया. LPG क्राइसिस, मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के स्थानीय मुद्दों—बिजली के दाम में बढ़ोतरी, किसानों से धोखा, धान खरीदी पर वादाखिलाफी, गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी, बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, प्रदेश में नशे की खेती और कारोबार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया. 

इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. विधानसभा घेराव के लिए जैसे ही कांग्रेसियों ने कूच किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई.

सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना

राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि गरीबों, मजदूरों को वंचित, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उन लोगों की आवाज बनकर राजधानी में विधानसभा के घेराव का निर्णय लिया गया है. छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज को उठाने का बीड़ा उठाया है. आपके साथ मिलकर इस सरकार को जगाना जरूरी है. प्रमुख रूप से नरेगा का कानून बना था, यह बड़ा और विचित्र कानून था, जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं था. 

नरेगा को बंद करना चाहती थी बीजेपी सरकार- सचिन पायलट

उन्होंने कहा कि रोजगार का अधिकार सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने दिया. मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका पहला भाषण मनरेगा के खिलाफ था. उनकी मंशा 2014 में इस नरेगा को बंद करने की थी. तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार इस कानून में बदलाव करना चाहती है, वह बंद करना चाहती है. पहले केंद्र सरकार नरेगा का 90 प्रतिशत पैसा देती थी. अब इन्होंने राज्यों पर 60-40 का रेश्यो लागू कर दिया. जो कार्यक्रम होंगे—खेत, खलिहान, कुएं, तालाब निर्माण—उनका निर्णय ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सब केंद्रीकृत कर दिया गया. भाजपा की सरकार समझ गई है कि देश की जनता का कितना भी शोषण कर लो, कितना भी अत्याचार कर लो, कितना भी कानून बदल लो, ये धर्म की आड़ में, हिन्दू-मुसलमान की आड़ में, मंदिर-मस्जिद की आड़ में दोबारा फूल छाप पर ही वोट डालेंगे. 

75 सालों में देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया- सचिन पायलट

इस सरकार को गलतफहमी हो गई है. देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने 75 सालों में देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे-बैठे युद्ध की घोषणा कर देते हैं. जिन मुल्कों के साथ हमारा समझौता हुआ है, आज खाड़ी में हमारे 95 लाख भारतीय रहते हैं. उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया. आज देश में जो कानून बनते हैं, वे पक्षपातपूर्ण होते हैं. नोटबंदी लेकर आए, लोगों को लाइन में लगा दिया. फिर गैस के लिए लोगों को लाइन में लगा दिया. आज के हालात पैदा कर दिए, देश में सिर्फ पूंजीपतियों की तूती बोल रही है. भाजपा सरकार को गरीब, किसान, महिला से कोई सरोकार नहीं. इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता की आवाज बुलंद कर रही है. भाजपा सरकार को सवा दो साल हो गए, सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती होती रही. आपने उजागर किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा.

मोदी का नाम बदलकर पनौती रख दो- भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनरेगा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सोच है. मनरेगा गरीब आदमी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है. दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना, कानून ही नहीं बल्कि योजना बनाने का काम भी करती है. इसके तहत लाखों-करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला. गरीब आदमी को जीवन जीने का अधिकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिया था. भाजपा अधिकार छीनने और वंचित करने का काम कर रही है. इस सरकार ने नियम बदल दिए. अब केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या काम मिलेगा और क्या नहीं. यह सरकार खैरात बांटने का काम कर रही है. 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले शत-प्रतिशत राशि देती थी, अब पूरी राशि नहीं मिलती. पंचायत में 15वें वित्त का पैसा नहीं आ रहा, नल-जल योजना का पैसा नहीं आ रहा, यहां मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा नहीं आ रहा और भाजपा सरकार 40 प्रतिशत देने की बात करती है. यह 40 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा. गरीब के मुंह से निवाला छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है. भाजपा मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है. 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और मनरेगा फिर से शुरू होगा. आज जो मजदूरी मिल रही है, उससे डेढ़ गुना मजदूरी दी जाएगी. बीजेपी की सरकार 56 इंच की बात करती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए है. 

56 इंच की सरकार क्या काम की- भूपेश बघेल

उन्होंने कहा कि किसान को डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिल रहा है. 56 इंच की सरकार क्या काम की, जो किसान को एक बोरी डीएपी और एक बोरा यूरिया नहीं दिला पा रही. बहन-माताओं को एक सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा. आज पूरे देश में गैस सिलेंडर की समस्या है. गैस सिलेंडर का रेट 60 रुपये बढ़ा दिया गया और कमर्शियल गैस को भी बंद कर दिया गया. आज सिलेंडर ढाई हजार से कम में नहीं मिल रहा, और इमरजेंसी में चार हजार तक देना पड़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच के विश्व गुरु लोकसभा नहीं आ पाएंगे. 

LPG सिलेंडर की कमी पर साधा निशाना

दिल्ली की लोकसभा में कांग्रेस सांसद नारे लगा रहे हैं- नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब. पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की आलोचना हो रही है. परंपरागत मित्र देश साथ छोड़ रहे हैं. बस्तर के पोटाकेबिन हॉस्टल में नाबालिग छात्राएं गर्भवती हो रही हैं, जो चिंता का विषय है. भाजपा सरकार पर माता, बहन, बेटियों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप है. यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और छत्तीसगढ़ को नशे में डुबोने का काम कर रही है. अभी केवल तीन जगह अफीम की खेती पकड़ी गई. 

उन्होंने कहा कि विष्णुदेव कह रहे हैं कि हम सौ गुना करेंगे. भाजपा आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन जब अफीम की खेती हो रही है तो आय सौ गुना होगी. नशे के कारोबार में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं. भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी विनायक ताम्रकार और बलरामपुर में भाजपा नेता पकड़े गए. विनायक ताम्रकार का नाम तीसरे नंबर पर क्यों है. बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 08:16 AM (IST)
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Bhupesh Baghel Chhattisgarh News CONGRESS SACHIN PILOT
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