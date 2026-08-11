GeM अवॉर्ड से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़, खरीद में 113% की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ ने पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है. नई दिल्ली में आयोजित सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, तकनीक आधारित सुशासन और सार्वजनिक धन के प्रत्येक रुपये का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है.

यह पुरस्कार प्रीमियर अवॉर्ड्स की राज्य सरकार सम्मान श्रेणी में छत्तीसगढ़ को GeM के व्यापक इस्तेमाल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दिया गया. यह समारोह 'GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities' थीम के तहत आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने टीम छत्तीसगढ़ को दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'पारदर्शिता और सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुशासन के मूल आधार हैं.

हमारा प्रयास है कि तकनीक के माध्यम से सरकारी खरीद को अधिक प्रतिस्पर्धी, प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाए. साथ ही MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और SC/ST समुदायों के उद्यमियों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित किए जाएं. GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड पारदर्शी और समावेशी खरीद व्यवस्था तैयार करने की दिशा में टीम छत्तीसगढ़ के सामूहिक प्रयासों की मान्यता है.' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जवाबदेही मजबूत करने और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.

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GeM के जरिए खरीद में 113% की हुई बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के जरिए खरीद में उल्लेखनीय विस्तार हुआ. राज्य में GeM के माध्यम से कुल खरीद ₹3,935 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 113% की वृद्धि है. यह वृद्धि राज्य सरकार के उन लगातार प्रयासों का परिणाम है, जिनके तहत विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीद को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया. इससे सरकारी खरीद में पारदर्शी मूल्य निर्धारण, खुली प्रतिस्पर्धा और ऑडिट योग्य प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है.

GeM के बढ़ते इस्तेमाल से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार प्रक्रियागत अस्पष्टता को कम करने और ऐसी खरीद प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग प्राथमिकता हो.

एक वित्त वर्ष में ₹130 करोड़ की बचत

प्रतिस्पर्धी डिजिटल खरीद व्यवस्था से राज्य के राजकोष को भी बड़ी बचत हुई है. वित्त वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से ₹130 करोड़ की बचत हुई. यह बचत सरकारी विभागों द्वारा अनुमानित खरीद लागत और योग्य विक्रेताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा के बाद सामने आई अंतिम कीमत के अंतर को दर्शाती है.

पिछले तीन वित्त वर्षों में राज्य ने GeM पर प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए कुल ₹235 करोड़ की बचत हासिल की है. खुली बोली, मानकीकृत विनिर्देश और लेनदेन का एकल ऑडिट योग्य डिजिटल रिकॉर्ड होने से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और बेहतर मूल्य निर्धारण मजबूत हुआ है. राज्य सरकार गुणवत्ता बनाए रखने और आपूर्तिकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रियाओं और टेंडर की शर्तों की लगातार समीक्षा भी कर रही है.

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ₹1,800 करोड़ की खरीद

मुख्यमंत्री साय के स्थानीय उद्यमों को मजबूत करने और व्यापक आर्थिक अवसर पैदा करने पर जोर के अनुरूप GeM के बढ़ते इस्तेमाल से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद के अवसर भी बढ़े हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद 61% बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई. यह निर्धारित 25% MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है. सरकारी खरीद छोटे व्यवसायों को मजबूत करने, उनके बाजार का विस्तार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. GeM के माध्यम से उद्यम सीधे सरकारी मांग तक पहुंच सकते हैं. इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और खरीद व्यवस्था अधिक पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनती है.

महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमों और स्टार्टअप्स को बढ़े अवसर

राज्य में प्राथमिकता वाले और उभरते उद्यमी वर्गों से खरीद में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2025-26 में महिला उद्यमियों से खरीद में 97% की वृद्धि हुई, जबकि SC/ST उद्यमियों को दिए गए ऑर्डर में 108% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, स्टार्टअप्स ने सभी श्रेणियों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की. स्टार्टअप्स से खरीद में 178% की वृद्धि हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि पारदर्शी डिजिटल खरीद व्यवस्था न केवल सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ा रही है, बल्कि उभरते उद्यमियों के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच भी व्यापक कर रही है.

छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने कहा कि GeM ने राज्य के उद्यमों के लिए सरकारी मांग तक सीधी पहुंच का रास्ता खोल दिया है. उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों और स्टार्टअप्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है. स्टार्टअप्स ने आपूर्तिकर्ता श्रेणियों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है.

रजत कुमार ने कहा कि एक खुला बाजार ऐसा साझा प्रवेश बिंदु उपलब्ध कराता है, जहां किसी आपूर्तिकर्ता की सफलता उसकी क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करती है, न कि किसी विभाग के नजदीक होने पर. उन्होंने कहा कि इस पहुंच को बनाए रखना और इसे और व्यापक बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी.

सुशासन के मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पहचान

GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और परिणामोन्मुख बनाने के प्रयासों को एक नई पहचान देता है. राज्य सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जवाबदेही मजबूत करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लगातार विस्तार कर रही है. इसके परिणाम वित्तीय बचत के साथ-साथ आर्थिक भागीदारी के विस्तार में भी दिखाई दे रहे हैं.

एक वर्ष में ₹130 करोड़ की बचत, MSEs से ₹1,800 करोड़ की खरीद और महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को सरकारी ऑर्डर में रिकॉर्ड वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. राज्य सरकार आने वाले समय में विभागों और संस्थानों में GeM के इस्तेमाल का और विस्तार करेगी. साथ ही स्थानीय उद्यमों, MSMEs और स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री साय ने जोर दिया है कि तकनीक का अंतिम उद्देश्य बेहतर शासन, अधिक पारदर्शिता और नागरिकों व उद्यमियों के लिए ज्यादा अवसर सुनिश्चित करना होना चाहिए. GeM के स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान इसी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण पुष्टि है.

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