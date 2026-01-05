'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, अभिभावकों की भागीदारी से देशभर में अव्वल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अभिभावकों की भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. जबकि कुल पंजीकरण के मामले में राज्य चौथे स्थान पर है.

सरकारी जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से अब तक कुल 25.16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 22.75 लाख छात्र, करीब 1.55 लाख शिक्षक और 81,533 अभिभावक शामिल हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में छात्रों के साथ-साथ माता-पिता और शिक्षकों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है.

सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में एक दिन में हुए 10 हजार पंजीकरण

अधिकारियों ने बताया कि बलौदाबाजार जिले से 14,658 अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है, जबकि सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले से 9,952 अभिभावकों ने हिस्सा लिया. ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जिलास्तर पर समीक्षा बैठकें की गईं और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों पर मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी गई.

सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा मेला' खासा सफल रहा. यहां एक ही दिन में 10,000 से अधिक पंजीकरण हुए, जबकि पहले रोजाना औसतन 1,500 पंजीकरण ही हो रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हुई थी और 11 जनवरी तक जारी रहेगी. उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ 30 लाख से अधिक पंजीकरण का लक्ष्य भी पूरा कर लेगा.

सीएम ने शिक्षकों और अभिभावकों को दिया इस सफलता का श्रेय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सफलता का श्रेय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश कि परीक्षाएं तनाव नहीं, बल्कि उत्सव होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में पूरी तरह अपनाया गया है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह अभियान आगे भी जन आंदोलन की तरह चलता रहेगा.

