हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, अभिभावकों की भागीदारी से देशभर में अव्वल

'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, अभिभावकों की भागीदारी से देशभर में अव्वल

Chhattisgarh News: 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ ने अभिभावकों की भागीदारी में देश में पहला स्थान हासिल किया. जबकि कुल पंजीकरण के मामले में राज्य चौथे स्थान पर रहा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अभिभावकों की भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. जबकि कुल पंजीकरण के मामले में राज्य चौथे स्थान पर है.

सरकारी जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से अब तक कुल 25.16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 22.75 लाख छात्र, करीब 1.55 लाख शिक्षक और 81,533 अभिभावक शामिल हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में छात्रों के साथ-साथ माता-पिता और शिक्षकों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है.

सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में एक दिन में हुए 10 हजार पंजीकरण

अधिकारियों ने बताया कि बलौदाबाजार जिले से 14,658 अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है, जबकि सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले से 9,952 अभिभावकों ने हिस्सा लिया. ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जिलास्तर पर समीक्षा बैठकें की गईं और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों पर मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी गई.

सारंगढ़-बिलाइगढ़ जिले में आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा मेला' खासा सफल रहा. यहां एक ही दिन में 10,000 से अधिक पंजीकरण हुए, जबकि पहले रोजाना औसतन 1,500 पंजीकरण ही हो रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हुई थी और 11 जनवरी तक जारी रहेगी. उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ 30 लाख से अधिक पंजीकरण का लक्ष्य भी पूरा कर लेगा.

सीएम ने शिक्षकों और अभिभावकों को दिया इस सफलता का श्रेय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सफलता का श्रेय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश कि परीक्षाएं तनाव नहीं, बल्कि उत्सव होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में पूरी तरह अपनाया गया है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह अभियान आगे भी जन आंदोलन की तरह चलता रहेगा.

ये भी पढ़िए- 'राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा', कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर दिलीप जायसवाल ने उठाए सवाल

Published at : 05 Jan 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Education Chhattisgarh News CM Vishnu Deo Sai Pariksha Pe Charcha 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
जनरल नॉलेज
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget