हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ को मिले 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, CM साय बोले- उद्योग के उपयुक्त वातावरण

छत्तीसगढ़ को मिले 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, CM साय बोले- उद्योग के उपयुक्त वातावरण

Chhattisgarh News: दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को 6826 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें स्टील, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले. स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, क्षमता विस्तार, होटल निर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई.  कार्यक्रम में शामिल कंपनियों ने कुल 6321.25 करोड़ के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ का पर्यटन निवेश का प्रस्ताव दिया है. इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है. इस निवेश प्रस्ताव के साथ अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.90 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं.

CM ने कई कंपनियों को सौंपे निवेश प्रस्ताव पत्र

दिल्ली स्थित होटल द ललित में आज आयोजित कार्यक्रम में स्टील और टूरिज्म सेक्टर को केंद्र में रखते हुए नए निवेश अवसरों पर फोकस किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग जगत के प्रमुख निवेशकों, विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की एवं स्टील और टूरिज्म सेक्टर की कई कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे.

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भारत सरकार के केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक भी उपस्थित रहे. 

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे भरोसेमंद, स्थिर और तेजी से उभरते हुए औद्योगिक गंतव्यों में शामिल है. उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा, खनिज, सक्षम मानव संसाधन और निवेशक-हितैषी नीति का ऐसा संयोजन मौजूद है, जो किसी भी उद्योग के लिए अत्यंत उपयुक्त वातावरण तैयार करता है.

'कई परियोजनाओं में कार्य हो चुका है प्रारंभ'

उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियां अब पहले की तुलना में अधिक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ जारी हो रही हैं. छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना आज पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है. राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति बड़े औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र के लिए वरदान है. उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित 'एनर्जी समिट' में राज्य को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कई परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है.

'छत्तीसगढ़ तेजी से बढ़ रहा है आगे' 

मुख्यमंत्री साय ने स्टील सेक्टर का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का स्टील हब है, जहां भिलाई स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट और एमएसएमई आधारित स्टील इकाइयां राज्य की औद्योगिक पहचान को मजबूती प्रदान कर रही हैं. उन्होंने कहा भिलाई स्टील प्लांट पिछले 70 वर्षों से देश की औद्योगिक प्रगति का स्तंभ रहा है और इसकी उपस्थिति ने स्टील आधारित उद्योगों का प्राकृतिक इकोसिस्टम तैयार किया है. ग्रीन स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य राज्य के लिए नए अवसर लेकर आया है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

टूरिज्म सेक्टर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर आज बहुत बदल रहा है. नक्सल हिंसा में कमी आई है, सड़कें, इंटरनेट और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि बस्तर अब निवेश और पर्यटन दोनों का नया केंद्र बन रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि 26 मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाए. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और राज्य सरकार होम-स्टे नीति, ट्राइबल टूरिज्म व सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस कर रही है. 

इस अवसर पर सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के महाप्रबंधक विश्वेश कुमार, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 10:56 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Ethiopia Volcano Ash Updates: राख ने रोका रास्ता, उड़ानें लेट! Delhi Air Pollution | AQI
Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या से संदेश, अबकी बार किसका उत्तर प्रदेश? | PM Modi | CM Yogi
Waves Film Market 2025: Independent Cinema से लेकर Tech Innovations तक | Film Bazaar Ft. Industry Experts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
'हम भारत को घुटने के बल...', दक्षिण अफ्रीकी कोच के बिगड़े बोल; बयान पढ़ गुस्सा जाएंगे भारतीय फैंस
'हम भारत को घुटने के बल...', दक्षिण अफ्रीकी कोच के बिगड़े बोल; बयान पढ़ गुस्सा जाएंगे भारतीय फैंस
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
ट्रेंडिंग
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget