हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में रहस्यमय सफेद पक्षी, गरुड़ मानकर पूजा करने उमड़ी भीड़, वन विभाग हैरान

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में रहस्यमय सफेद पक्षी, गरुड़ मानकर पूजा करने उमड़ी भीड़, वन विभाग हैरान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के सलधा खम्हरिया गांव में एक फार्म हाउस पर रहस्यमय सफेद पक्षी दिखा है. ग्रामीण इसे गरुड़ मानकर पूजा कर रहे हैं. पक्षी की पहचान अभी तक अज्ञात है.

By : विनीत पाठक | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड अंतर्गत ग्राम सलधा खम्हरिया (एम) में इन दिनों एक अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य ग्रामीणों के लिए कौतूहल और आस्था का केंद्र बन गया है. यहां एक फार्म हाउस में सफेद रंग का एक विशाल पक्षी देखा गया है, जिसे कई ग्रामीण गरुड़ प्रजाति का बता रहे हैं. इस अनोखे पक्षी के दर्शन और पूजा-पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग फार्म हाउस पहुंच रहे हैं.

बेरला ब्लॉक के ग्राम सलधा खम्हरिया (एम) स्थित एक फार्म हाउस में जब अचानक यह सफेद, विचित्र पक्षी देखा गया तो गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों का कहना है कि यह पक्षी सामान्य पक्षियों से काफी अलग और विशाल नजर आ रहा है. इसकी बनावट, आकार और शुद्ध सफेद रंग को देखते हुए स्थानीय लोग इसे पौराणिक महत्व के गरुड़ पक्षी से जोड़कर देख रहे हैं.

आस्था का केंद्र बना रहस्य

जैसे ही इस पक्षी के बारे में जानकारी गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण फार्म हाउस पर जुटने लगे. कई लोगों ने इसे शुभ संकेत मानकर पक्षी के पास नारियल चढ़ाकर पूजा-पाठ करना शुरू कर दिया. कुछ स्थानों पर तो लोग कीर्तन-भजन भी करने लगे हैं, जिससे फार्म हाउस का माहौल भक्तिमय हो गया है.

स्थानीय निवासी लीलाराम साहू ने बताया कि यह पक्षी बिल्कुल अलग है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं. हम इसे गरुड़ पक्षी मानकर पूजा कर रहे हैं.

पहचान पर अभी भी रहस्य बरकरार

हालांकि, यह पक्षी कहाँ से आया, किस तरह फार्म हाउस तक पहुंचा, और वास्तव में इसकी प्रजाति क्या हैइसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. वन विभाग या पक्षी विशेषज्ञों की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पहचान नहीं की गई है.

फिलहाल, बेमेतरा के सलधा खम्हरिया (एम) में मिला यह सफेद पक्षी पूरे इलाके में आस्था और रहस्य का विषय बना हुआ है. देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी वास्तविक पहचान क्या सामने आती है.

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 14 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Bemetara News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Rahul Gandhi: 'वोट चोरी' पर Rahul Gandhi का हल्ला बोल | Ramleela Maidan | ABP News
Mahadangal: वोट चोरी या कांग्रेस की सीनाजोरी? | Vote Chori | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
बॉलीवुड
Year Ender 2025: साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
इंडिया
New BJP President: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
शिक्षा
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
हेल्थ
Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget