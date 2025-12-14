छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में रहस्यमय सफेद पक्षी, गरुड़ मानकर पूजा करने उमड़ी भीड़, वन विभाग हैरान
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के सलधा खम्हरिया गांव में एक फार्म हाउस पर रहस्यमय सफेद पक्षी दिखा है. ग्रामीण इसे गरुड़ मानकर पूजा कर रहे हैं. पक्षी की पहचान अभी तक अज्ञात है.
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड अंतर्गत ग्राम सलधा खम्हरिया (एम) में इन दिनों एक अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य ग्रामीणों के लिए कौतूहल और आस्था का केंद्र बन गया है. यहां एक फार्म हाउस में सफेद रंग का एक विशाल पक्षी देखा गया है, जिसे कई ग्रामीण गरुड़ प्रजाति का बता रहे हैं. इस अनोखे पक्षी के दर्शन और पूजा-पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग फार्म हाउस पहुंच रहे हैं.
बेरला ब्लॉक के ग्राम सलधा खम्हरिया (एम) स्थित एक फार्म हाउस में जब अचानक यह सफेद, विचित्र पक्षी देखा गया तो गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों का कहना है कि यह पक्षी सामान्य पक्षियों से काफी अलग और विशाल नजर आ रहा है. इसकी बनावट, आकार और शुद्ध सफेद रंग को देखते हुए स्थानीय लोग इसे पौराणिक महत्व के गरुड़ पक्षी से जोड़कर देख रहे हैं.
आस्था का केंद्र बना रहस्य
जैसे ही इस पक्षी के बारे में जानकारी गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण फार्म हाउस पर जुटने लगे. कई लोगों ने इसे शुभ संकेत मानकर पक्षी के पास नारियल चढ़ाकर पूजा-पाठ करना शुरू कर दिया. कुछ स्थानों पर तो लोग कीर्तन-भजन भी करने लगे हैं, जिससे फार्म हाउस का माहौल भक्तिमय हो गया है.
स्थानीय निवासी लीलाराम साहू ने बताया कि यह पक्षी बिल्कुल अलग है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं. हम इसे गरुड़ पक्षी मानकर पूजा कर रहे हैं.
पहचान पर अभी भी रहस्य बरकरार
हालांकि, यह पक्षी कहाँ से आया, किस तरह फार्म हाउस तक पहुंचा, और वास्तव में इसकी प्रजाति क्या है—इसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. वन विभाग या पक्षी विशेषज्ञों की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पहचान नहीं की गई है.
फिलहाल, बेमेतरा के सलधा खम्हरिया (एम) में मिला यह सफेद पक्षी पूरे इलाके में आस्था और रहस्य का विषय बना हुआ है. देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी वास्तविक पहचान क्या सामने आती है.
