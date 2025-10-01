हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव ने संभाला कार्यभार, जानें कौन हैं IAS विकासशील?

छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव ने संभाला कार्यभार, जानें कौन हैं IAS विकासशील?

Chhattisgarh New Chief Secretary: 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं. बुधवार को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकासशील ने बुधवार (1 अक्टूबर) को मंत्रालय, महानदी भवन में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है. विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं. 

इसके पहले आईएएस अधिकारी विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर पदस्थ थे. विकासशील को आईएएस बनने के बाद मध्य प्रदेश कैडर मिला था. नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला. वे कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिले के कलेक्टर रहे हैं. वे स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों के सचिव पद पर तैनात रहे. 

रह चुके हैं रायपुर के कलेक्टर

इसके अलावा, वे अप्रैल 2007 से अप्रैल 2008 तक राजधानी रायपुर के कलेक्टर भी रहे हैं. वर्ष 2018 से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में रहे. उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दीं.

कौन हैं IAS विकासशील?

विकासशील का जन्म 10 जून 1969 को हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी.ई. और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एम.ई. किया. उन्होंने सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी, अमेरिका से लोक प्रशासन में मास्टर और एक्जीक्यूटिव मास्टर डिग्री और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन एवं नीति में एडवांस्ड स्टडी का सर्टिफिकेट कोर्स किया है.

Published at : 01 Oct 2025 08:27 PM (IST)
