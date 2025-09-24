धमतरी को CM साय का 'महाउपहार', 245 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में 245 करोड़ 80 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. साय ने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया और जिले को विकास का महा उपहार दिया.

उन्होंने कुरूद विधानसभा क्षेत्र में 77 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा. यह सभी विकास कार्य जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन और सामाजिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों को नई दिशा देने वाले हैं.

साय ने महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया. लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित ये भवन महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता के नए केंद्र बनेंगे. यह महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों की शक्ति और क्षमता को समाज में नई पहचान देंगे.

औद्योगिक विकास

ग्राम करेली बड़ी और भालूझूलन में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 16 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए भूमिपूजन भी किया. इसके अलावा जी-जामगांव औद्योगिक क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण भी किया. इन कार्यों से उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएँ खुलेंगी.

शिक्षा एवं कौशल विकास

मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा और कौशल उन्नयन के लिए 27 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से आईटीआई भवन, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और लाइवलीहुड कॉलेज भवन के लिए शिलान्यास भी किया. साय ने 7 करोड़ 53 लाख रुपये से बने कृषि महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का लोकार्पण भी किया. ये संस्थान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख केंद्र बनेंगे.

सड़क और अधोसंरचना

मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले में 9 सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों का शिलान्यास भी किया. इन सड़कों पर 119 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे. उन्होंने इसके साथ ही गौरव पथ योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख रुपये से बने गातापार और बकली मार्ग का भी किया. यह सभी नई सड़कें गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी.

स्वास्थ्य सुविधाएँ

मुख्यमंत्री साय ने मगरलोड विकासखंड के भेण्ड्री में 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण भी किया. इससे ग्रामीण अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक सुलभ होंगी.

पेयजल एवं सिंचाई

साय ने धमतरी जिले में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत के 39 कार्य का लोकार्पण किया. जिससे जिले की हर बस्ती ‘हर घर जल’ प्रमाणित होगी. उन्होंने कोडेबोड़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 26 करोड़ 37 लाख रुपये से निर्मित योजना का लोकार्पण किया. और महानदी नहर पर 4 करोड़ 29 लाख रुपये से क्रॉस रेग्युलेटर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया. इससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा.

विज्ञान एवं पर्यटन

मुख्यमंत्री ने गंगरेल में साइंस पार्क बनाने के लिए शिलान्यास किया. इस साइंस पार्क के बन जाने से बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन की नई संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा.

सामाजिक विकास

आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 50 लाख की लागत से बनने वाले कंवर समाज भवन (मधुबन धाम, राकांडीह) की आधारशिला भी रखी. यह भवन जिले में सामुदायिक विकास को नई ऊर्जा देगा.

इन सभी विकास कार्यों से धमतरी जिले के कुरूद क्षेत्र में न केवल आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक दिन जिले की प्रगति और जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.