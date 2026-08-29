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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Aug 2026 09:55 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है. इसके बाद दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई है. शहर में शुक्रवार रात सिटी कोतवाली थाना परिसर में जमकर हंगामा हो गया. दो समुदाय अचानक आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ. 

हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया. घटना की गंभीरता देखते हुए एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर मौके पर पहुंचे. एसपी ने खुद पूरे हालात का मोर्चा संभाला.

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बिलासपुर एसपी ने मामले पर क्या कहा?

बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने मामले पर कहा, "घटना को हम लोग नियंत्रित करते हुए सभी चीजों का देख रहे हैं.  इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हमने सभी जगहों पर फोर्स को तैनात किया है क्योंकि अगर अंदर गलियों में भी लोग हैं तो उनको भी कंट्रोल किया जाए. इस समय सभी को समझाया जा रहा है और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की गई है. उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वे भी सभी को शांत कर रहा हैं."

एसपी ने आगे बताया कि पत्थरबाजी की घटना हुई थी और इसमें कुछ लोगों को चोटे भी आई हैं. हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी चोटें लगी हैं, लेकिन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. आज सब ठीक है. हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे.

घटना पर जिला कलेक्टर ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं घटना पर संजय अग्रवाल ने कहा, "यह एक व्यक्तिगत मामला था जिसके बाद यह विवाद 2 पक्षों का हुआ है. अब स्थिति नियंत्रण में है. मौके पर पुलिस बल तैनात है और फोर्स अभी पेट्रोलिंग करेगी. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी." बता दें कि अब दोनों को पक्षों को शांत करा दिया गया है. फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Police Chhattisgarh News Bilaspur News
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