छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है. इसके बाद दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई है. शहर में शुक्रवार रात सिटी कोतवाली थाना परिसर में जमकर हंगामा हो गया. दो समुदाय अचानक आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ.

हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया. घटना की गंभीरता देखते हुए एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर मौके पर पहुंचे. एसपी ने खुद पूरे हालात का मोर्चा संभाला.

छत्तीसगढ़ CM और डिप्टी सीएम के खिलाफ अमर्यादित वीडियो, FIR दर्ज

बिलासपुर एसपी ने मामले पर क्या कहा?

बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने मामले पर कहा, "घटना को हम लोग नियंत्रित करते हुए सभी चीजों का देख रहे हैं. इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हमने सभी जगहों पर फोर्स को तैनात किया है क्योंकि अगर अंदर गलियों में भी लोग हैं तो उनको भी कंट्रोल किया जाए. इस समय सभी को समझाया जा रहा है और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की गई है. उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वे भी सभी को शांत कर रहा हैं."

एसपी ने आगे बताया कि पत्थरबाजी की घटना हुई थी और इसमें कुछ लोगों को चोटे भी आई हैं. हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी चोटें लगी हैं, लेकिन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. आज सब ठीक है. हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे.

घटना पर जिला कलेक्टर ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं घटना पर संजय अग्रवाल ने कहा, "यह एक व्यक्तिगत मामला था जिसके बाद यह विवाद 2 पक्षों का हुआ है. अब स्थिति नियंत्रण में है. मौके पर पुलिस बल तैनात है और फोर्स अभी पेट्रोलिंग करेगी. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी." बता दें कि अब दोनों को पक्षों को शांत करा दिया गया है. फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं.

छत्तीसगढ़ में एक और पेपर लीक की बात, अब BSc एग्जाम की जांच की मांग