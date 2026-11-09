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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़कांग्रेस की पूर्व MLA को टेंट लगाकर करना पड़ा लक्ष्मी पूजन, सोरेन सरकार का फैसला बना वजह!

कांग्रेस की पूर्व MLA को टेंट लगाकर करना पड़ा लक्ष्मी पूजन, सोरेन सरकार का फैसला बना वजह!

अंबा प्रसाद ने आवास खाली कराए जाने को आत्मसम्मान पर हमला बताते हुए धरने पर बैठकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की. प्रशासन ने नोटिस देने का दावा किया, जबकि अंबा प्रसाद ने इससे इनकार किया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Nov 2026 11:40 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची में पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली करवा दिया गया. इसके बाद से राज्य का सियासी पारा हाई हो गया. HEC परिसर में स्थित आवास संख्या F-44 खाली कराए जाने के विरोध में अंबा प्रसाद शनिवार (7 नवंबर) को आवास के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गईं.

इसके बाद रविवार (8 नवंबर) की रात अंबा प्रसाद ने परिजनों और समर्थकों के साथ टेंट में ही बैठकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की. उन्होंने भगवान से प्रशासन को 'सद्बुद्धि' देने की प्रार्थना की.

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चुनाव हारने के बाद भी आवास नहीं छोड़ा

अंबा प्रसाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं. वह हजारीबाग जिले के बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक थीं और यह सरकारी आवास उन्हें विधायक की हैसियत से आवंटित किया गया था. साल 2024 में चुनाव हारने के बावजूद आवास पर उनका कब्जा बरकरार था, जिसे प्रशासन ने शुक्रवार को खाली करा दिया.

अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके लिए आवास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वह कहीं भी रह सकती हैं लेकिन जिस तरह उनकी अनुपस्थिति में मकान खाली कराया गया. वह उनके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आसपास अन्य पूर्व विधायकों के भी आवास हैं, लेकिन केवल उन्हें ही निशाना बनाया गया. 

सीएम हेमंत सोरेन के प्रति जताई नाराजगी

कांग्रेस की पूर्व विधायक ने बड़कागांव स्थित अपने पैतृक घर पर पूर्व में चली बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि उनका परिवार लगातार इस तरह के राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि कठिन समय में सरकार के साथ खड़े रहने के बावजूद उन्हें दीपावली जैसे पर्व से ठीक पहले इस तरह बेघर किया जाना निराशाजनक है.

दूसरी ओर, प्रशासनिक कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर हसनात ने बताया कि यह आवास पूर्व में अंबा प्रसाद को विधायक कोटे से आवंटित था, जिसे पिछले साल एक आईएएस अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था. प्रशासन के अनुसार, आवास खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे. 

नोटिस देने का दावा, अंबा प्रसाद ने किया इनकार

अंतिम नोटिस 2 नवंबर को जारी कर व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी गई थी, लेकिन तय समय तक कोई जवाब या मकान खाली नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई. हालांकि, अंबा प्रसाद ने किसी भी तरह का नोटिस मिलने से साफ इनकार किया है. मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News CONGRESS Ranchi News 
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