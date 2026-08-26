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छत्तीसगढ़ CM और डिप्टी सीएम के खिलाफ अमर्यादित वीडियो, FIR दर्ज

रायपुर पुलिस में शिकायत देने वाले वीरेंद्र दुबे का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी दोबारा की गई, तो वह सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे.

Written By : विनीत पाठक |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 02:07 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा पर अमर्यादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले के खिलाफ रायपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रवादी युवा आगे आए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद मामले में एफआईआर हुई है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद वीरेंद्र दुबे नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की. कंप्लेन में बताया गया, "इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक वीडियो सागर निर्मलकर नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है. इसमें @quail.3131469 नाम की आईडी द्वारा अत्यंत अश्लील गालियों के साथ कमेंट भी किए गए हैं."

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सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश

वीरेंद्र दुबे ने आज सिविल लाइन थाना, रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने शिकायत में लिखा कि यह कृत्य न केवल संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि प्रदेश की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी है.

'अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लांघी जा रही मर्यादा'

मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र दुबे ने कहा, "पिछले कुछ समय से, विशेषकर नई दिल्ली के आंदोलन के बाद, छत्तीसगढ़ में सुनियोजित तरीके से प्रदेश सरकार और सरकार से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा की सभी हदें पार की जा रही हैं. लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत है, लेकिन अभद्रता और गाली-गलौज को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज के गौरव हैं. उनका अपमान पूरे प्रदेश का अपमान है."

वीरेंद्र दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रवादी युवा अब शांत नहीं बैठेगा. अगर भविष्य में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी दोबारा की गई, तो जागरूक युवा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा. वहीं, शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है. 

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Vijay Sharma Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai Arun Sao
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