हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: गुड़ियापदर गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, गर्भवती महिला को खाट पर पहुंचाया अस्पताल

छत्तीसगढ़: गुड़ियापदर गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, गर्भवती महिला को खाट पर पहुंचाया अस्पताल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां एक महिला को चारपाई पर डालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर ब्लॉक के आखिरी छोर में बसे गुड़ियापदर गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. इस गांव में न तो सड़क है, न बिजली है और न ही पेयजल की सुविधा. स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण इन ग्रामीणों को हर दिन कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.

खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. शनिवार की देर रात भी एक पांच महीने की गर्भवती महिला को गुड़ियापदर गांव से चितालगुर गांव तक खाट पर 5 से 6 किलोमीटर तक लादकर लाया गया. इसके बाद चितालगुर गांव से एंबुलेंस के जरिए पीड़ित महिला को डिमरापाल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. पांच महीने की गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने से उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज डिमरापाल अस्पताल में जारी है.

ग्रामीणों ने क्या बताया?

गुड़ियापदर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें हर रोज इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. सड़क नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव तक नहीं पहुंचती. लिहाजा ग्रामीणों को मरीजों को खाट पर लादकर 5 से 6 किलोमीटर कच्ची सड़क पर चलकर चितालगुर गांव तक पहुंचाना पड़ता है. सरकार से मिलने वाले पीडीएस चावल से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए भी उन्हें हर रोज 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर चितालगुर गांव आना पड़ता है.

मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा गांव

जगदलपुर मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गुड़ियापदर गांव को FRA (वन अधिकार अधिनियम) का दर्जा प्राप्त है. 35 से 40 परिवारों वाले इस गांव में अब तक सरकार की कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाई है. मूलभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पाने के लिए ग्रामीण जूझ रहे हैं.

सरकारी कागजों में यह गांव नक्सल मुक्त हो चुका है, बावजूद इसके प्रशासन इस गांव में अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचा पाया है. हालांकि क्रेडा विभाग द्वारा सोलर लाइटें लगाई गई थीं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में वे भी खराब पड़ी हुई हैं.

इस गांव के रहने वाले सुका मरकाम ने बताया कि उनकी पत्नी लखमी मरकाम पांच महीने की गर्भवती हैं. शनिवार की शाम अचानक दर्द उठने पर गांव के अन्य तीन ग्रामीणों की मदद से खाट पर घर से बाहर ले जाते वक्त मिसकैरेज हो गया. पूरी तरह से लहूलुहान हालत में उन्हें खाट पर रखकर पगडंडी रास्तों से 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर चितालगुर गांव पहुंचाया गया और फिर एंबुलेंस से डिमरापाल जिला अस्पताल लाया गया.

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत काफी नाजुक है और अब तक पांच यूनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है. गांव के मरीजों और गर्भवती महिलाओं को लंबे समय से इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक नहीं पहुंच पाती और मरीजों को चितालगुर गांव तक आने को कहा जाता है.

राशन लेने 6 किमी का सफर

इस गांव के निवासी शकील रिजवी ने बताया कि पूर्व विधायक रेखचंद जैन से ग्रामीणों द्वारा मांग करने के बाद चितालगुर गांव से गुड़ियापदर गांव तक तीन पुल-पुलिया का निर्माण तो कराया गया, लेकिन पक्की सड़क आज भी नहीं बन पाई है.

पगडंडी और कुछ जगहों पर मिट्टी की सड़क होने की वजह से बरसात के मौसम में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यहां तक कि सरकारी राशन लेने के लिए भी उन्हें गुड़ियापदर गांव से 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर चितालगुर गांव पहुंचना पड़ता है. 35 से 40 परिवारों वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का लंबे समय से अभाव है.

राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है ग्राम

इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह गांव राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए यहां कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है. वहीं जगदलपुर जनपद पंचायत के कार्यपालन अभियंता अमित भाटिया ने बताया कि अब तक जनपद या ग्राम पंचायत से चितालगुर गांव से गुड़ियापदर गांव तक सड़क निर्माण के लिए न तो कोई स्वीकृति हुई है और न ही कोई प्रस्ताव तैयार हुआ है.

यह गांव कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है. गुड़ियापदर फॉरेस्ट रेंज के अफसर डी.आर. राजपूत ने बताया कि इस गांव को वन अधिकार अधिनियम का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सड़क निर्माण के लिए न तो विभाग को बजट मिला है और न ही कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है.

ग्रामीणों का आरोप – सिर्फ वोट के समय याद किया जाता है

गौरतलब है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में गुड़ियापदर के ग्रामीणों को वोट देने का अधिकार है. उनके आधार कार्ड भी बने हैं, लेकिन विडंबना यह है कि शासन-प्रशासन उन्हें केवल वोट देने तक ही सीमित रखता है. यही वजह है कि अब तक इस गांव के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Tags :
Jagdalpur News Chhattisgarh News Bastar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
सीजफायर से फिलिस्तीनी खुश, लेकिन गाजा के नाम पर जल रहा पाकिस्तान, TLP चीफ को लगी गोली | देखें वीडियो
सीजफायर से फिलिस्तीनी खुश, लेकिन गाजा के नाम पर जल रहा पाकिस्तान, TLP चीफ को लगी गोली | देखें वीडियो
क्रिकेट
सबसे आगे निकले मोहम्मद सिराज, ये रही 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट
सबसे आगे निकले मोहम्मद सिराज, ये रही 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
सीजफायर से फिलिस्तीनी खुश, लेकिन गाजा के नाम पर जल रहा पाकिस्तान, TLP चीफ को लगी गोली | देखें वीडियो
सीजफायर से फिलिस्तीनी खुश, लेकिन गाजा के नाम पर जल रहा पाकिस्तान, TLP चीफ को लगी गोली | देखें वीडियो
क्रिकेट
सबसे आगे निकले मोहम्मद सिराज, ये रही 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट
सबसे आगे निकले मोहम्मद सिराज, ये रही 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट
साउथ सिनेमा
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
ट्रेंडिंग
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget