चुगली करने और इधर की बात उधर करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, इस ग्रामसभा ने लिया कड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में ग्रामसभा ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक अनोखा और सख्त फैसला लिया है. गांव में चुगली, अफवाह फैलाने और लोगों को आपस में लड़ाने वालों पर अब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. ग्रामसभा की सर्वसम्मति से तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में एक-दूसरे की बातें इधर-उधर करके विवाद फैलाता है या लोगों को भड़काता है, तो उस पर 5,001 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से चुगली और गलत बातों के कारण आपसी तनाव बढ़ रहा था. छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे. गांव का माहौल खराब होता जा रहा था. इसी समस्या को खत्म करने के लिए ग्रामवासियों ने सामूहिक बैठक बुलाई और इस पर सख्त निर्णय लिया.

चुगली करने वालों पर अब लगेगा जुर्माना

ग्रामीण धनराज साहू ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य गांव में शांति, भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि चुगली करने वाले लोग गांव में वैमनस्य फैलाते हैं. जिससे रिश्तों में दरार आती है और सामाजिक एकता कमजोर होती है. इसी वजह से ग्रामसभा ने आर्थिक दंड का प्रावधान रखा है, ताकि लोग ऐसी हरकतों से दूर रहें.

गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखेगा ये फैसला- परस साहू

इतना ही नहीं, ग्रामसभा ने शराब को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. यदि कोई व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक भोज के दौरान शराब पीकर पहुंचेगा, तो उस पर भी 5,001 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गांव वालों का मानना है कि नशे की हालत में लोग अपशब्द बोलते हैं. गलत टिप्पणियां करते हैं और झगड़े की स्थिति बन जाती है.

गांव की सरपंच मंजुलता परस साहू ने कहा कि इन फैसलों का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि नशा और चुगली दोनों ही गांव के माहौल को बिगाड़ते हैं, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी था.

ये भी पढ़िए- बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'