चुगली करने और इधर की बात उधर करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, इस ग्रामसभा ने लिया कड़ा फैसला

चुगली करने और इधर की बात उधर करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, इस ग्रामसभा ने लिया कड़ा फैसला

Chhattisgarh News: बालोद के मेढ़की गांव में ग्रामसभा में चुगली करने पर 5,001 और शराब पीने पर 5,001 रुपये का जुर्माना लगेगा. ग्रामसभा ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की पहल की है.

By : विनीत पाठक | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में ग्रामसभा ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक अनोखा और सख्त फैसला लिया है. गांव में चुगली, अफवाह फैलाने और लोगों को आपस में लड़ाने वालों पर अब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. ग्रामसभा की सर्वसम्मति से तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में एक-दूसरे की बातें इधर-उधर करके विवाद फैलाता है या लोगों को भड़काता है, तो उस पर 5,001 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से चुगली और गलत बातों के कारण आपसी तनाव बढ़ रहा था. छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे. गांव का माहौल खराब होता जा रहा था. इसी समस्या को खत्म करने के लिए ग्रामवासियों ने सामूहिक बैठक बुलाई और इस पर सख्त निर्णय लिया.

चुगली करने वालों पर अब लगेगा जुर्माना

ग्रामीण धनराज साहू ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य गांव में शांति, भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि चुगली करने वाले लोग गांव में वैमनस्य फैलाते हैं. जिससे रिश्तों में दरार आती है और सामाजिक एकता कमजोर होती है. इसी वजह से ग्रामसभा ने आर्थिक दंड का प्रावधान रखा है, ताकि लोग ऐसी हरकतों से दूर रहें.

गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखेगा ये फैसला- परस साहू

इतना ही नहीं, ग्रामसभा ने शराब को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. यदि कोई व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक भोज के दौरान शराब पीकर पहुंचेगा, तो उस पर भी 5,001 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गांव वालों का मानना है कि नशे की हालत में लोग अपशब्द बोलते हैं. गलत टिप्पणियां करते हैं और झगड़े की स्थिति बन जाती है.

गांव की सरपंच मंजुलता परस साहू ने कहा कि इन फैसलों का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि नशा और चुगली दोनों ही गांव के माहौल को बिगाड़ते हैं, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी था.

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 21 Feb 2026 06:22 PM (IST)
Gram Sabha Balod News Chhattisgarh News Medhaki Village
Embed widget