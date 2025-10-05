जगदलपुर में युवक की हत्या, खून से सनी मिली लाश, विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में एक युवक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है. घटना शनिवार (4 अक्टूबर) आधी रात की है. दंतेश्वरी मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर मौजूद बस्तर दसहरा पसरा भवन के परिसर में खून से सनी एक युवक की लाश मिली है. प्रथम दृष्टिया पुलिस इसे हत्या बता रही है. युवक अपना जान बचाने के लिए पूरे परिसर में दौड़ता रहा जिसके चलते पूरे परिसर में खून के धब्बे मौजूद हैं.

हत्यारो ने युवक को दौड़ा-दौड़ा कर धारदार हथियार से उसकी हत्या की है. कोतवाली पुलिस ने मृत युवक की पहचान रेलवे कॉलोनी निवासी करन बघेल के रूप में की है जो की एक ऑटो चालक था, इधर अज्ञात आरोपियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है,फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. इधर इस वारदात से पूरे शहर में दहशत का माहौल है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

हत्यारो ने युवक को दौड़ा- दौड़ा कर मारा

कोतवाली थाना प्रभारी भोला सिंह राजपूत ने बताया कि रविवार (5 अक्टूबर) की सुबह सूचना मिली की खून से सनी एक युवक की लाश दशहरा पसरा भवन के परिसर में मिली है. इसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंचकर फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल का मुआयना कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी है.

घातक हथियार के वार से हुई है मौत

घटनास्थल में जमीन और आसपास की कई जगहों पर खून के गहरे धब्बे मिले हैं, जो बताते हैं कि हत्यारे और मृतक के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ होगा. थाना प्रभारी भोला सिंह ने बताया कि करन बघेल की मौत किसी धारदार और घातक हथियार के वार से हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और अज्ञात आरोपियों के पतासाजी में जुट गई है.

गौरतलब है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है. हत्यारे कत्ल के बाद मौके से फरार हो गए. हालांकि यह आपसी रंजिश है या लूटपाट के इरादे से युवक की हत्या की गई है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है. साथ ही घटनास्थल से आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है,इधर इस रहस्यमय वारदात ने पूरे जगदलपुर शहर में भय और जिज्ञासा का माहौल बना दिया है.

कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने किया कटाक्ष

इधर इस वारदात को लेकर विपक्ष ने सरकार के कानून व्यवस्था पर कटाक्ष किया है. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. शनिवार (4 अक्टूबर) की सुबह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर दौरे में पहुंचते हैं और उसी दिन आधी रात को एक युवक की शहर के बीचों बीच हत्या कर दी जाती है. अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की वारदात हो गई है और अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है.