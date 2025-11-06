छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार (4 नवंबर) शाम हुए दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया है. इस हादसे में मेमू ट्रेन के मोटरमैन सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. अब इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने बुधवार (5 नवंबर) को यह जानकारी दी.

हादसा कैसे हुआ

यह हादसा मुंबई–हावड़ा रेल मार्ग पर बिलासपुर और गतोरा स्टेशनों के बीच मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक, कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रही मेमू ट्रेन ने लाल सिग्नल पार कर दिया और एक खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के आगे के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में 6 महिलाएं भी शामिल हैं.

हादसे में ट्रेन के मोटरमैन विद्या सागर (53) की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रेन के अंदर चीख-पुकार मच गई. राहत और बचाव कार्य के लिए तुरंत रेलवे और जिला प्रशासन की टीमों को मौके पर भेजा गया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि रेलवे अधिकारी से मिले ‘मेमो’ के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), धारा 125(ए) और रेलवे अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया है.

अभी पुलिस यह जांच कर रही है कि लाल सिग्नल पार करने की गलती किसकी थी. तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल फेल हुआ या मोटरमैन की लापरवाही से हादसा हुआ.

रेलवे की जांच शुरू

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे संरक्षा आयुक्त बी.के. मिश्रा हादसे की जांच के लिए बिलासपुर पहुंच गए हैं. हादसे के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “मेमू ट्रेन लाल सिग्नल पार करते हुए लगभग 60–70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी से टकरा गई. यह जांच की जा रही है कि मोटरमैन ने समय रहते आपात ब्रेक क्यों नहीं लगाया, जबकि मालगाड़ी साफ दिखाई दे रही थी.”

मृतकों के परिजनों और घायलों को मिलेगा मुआवजा

रेलवे ने हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा की है. मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5-5 लाख रुपये, मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1-1 लाख रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.