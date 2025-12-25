खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है. निशांत क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे? इसको लेकर एक तरफ आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है तो वहीं जेडीयू की ओर से आ रहे बयान भी कई बड़े संकेत दे रहे हैं.

आरजेडी की ओर से तो यहां तक कहा गया है कि निशांत कुमार खरमास के बाद सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं. पिता नीतीश की विरासत को वह आगे बढ़ाएंगे और उनका स्वागत भी होना चाहिए. तेजस्वी यादव और निशांत कुमार दोनों युवा हैं.

जेडीयू ने कहा- निशांत में असीम संभावनाएं

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि युवा ही आज की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं. शिक्षित नौजवान युवा के तौर पर बिहार की जनता ने निशांत को पसंद किया है. निशांत में असीम संभावनाएं हैं.

राजीव रंजन ने कहा कि निशांत कुमार युवाओं के साथ पार्टी को कनेक्ट कर सकते हैं. करोड़ों लोग चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी यह मांग उठाई है. अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं और संगठन का काम देखते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी. अब निर्णय निशांत को लेना है.

बीजेपी नहीं चाहती राजनीति में आएं निशांत?

निशांत कुमार को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि संभावना है कि खरमास (14 जनवरी) के बाद निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे. अपने पिता नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. हम लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए. राजनीति में उनका स्वागत है. उन्होंने कहा कि जेडीयू में जो बीजेपी माइंडसेट के लोग लोग हैं वे नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आएं. बीजेपी भी नहीं चाहती है, क्योंकि 20 साल से बीजेपी नीतीश की पिछलग्गू पार्टी है. अब निशांत के साथ पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती.

