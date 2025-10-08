भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब परिवार से निकलकर सत्ता गलियारों तक पहुंच गया है. अभिनेता के बलिया निवासी ससुर रामबाबू सिंह मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को लखनऊ पहुंचे. उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बेटी के सम्मान और न्याय की मांग करेंगे. फिलहाल, रामबाबू सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की तैयारी में हैं.

उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में बेटी के सम्मान और सुरक्षा की गुहार लेकर आए हैं. भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारी बस इतनी मांग है कि बेटी को सम्मान के साथ रखें. जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बेटी उनसे बात करने ही आई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की और उल्टा पुलिस को भेज दिया. पैसे दे दिए होंगे. पुलिस पहुंच गई और बेटी को ले जाने लगी तो उसने कहा, "मेरा क्या जुर्म है, यह बताएं."

उन्होंने पुलिस से कहा, "मेरा गुनाह क्या है? हम यह चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे हैं और बेटी के लिए न्याय की मांग करेंगे."

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इसके पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने वीडियो में मुख्यमंत्री से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है. वह वीडियो में कह रहे हैं कि जो योगी जी की पार्टी का मूल मंत्र है, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,' आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन देख रही है. वह तड़फ रही है. मैं भी बीमार चल रहा हूं. आज हूं कल नहीं रहूंगा. मेरी बेटी का क्या होगा? उसे इंसाफ दिलाएं, बेटी को न्याय मिले. यही हमारी मांग है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का पारिवारिक विवाद गरमाता जा रहा है. हाल ही में उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर लखनऊ जाकर फूट-फूटकर रोने लगी थीं. इस दौरान उन्होंने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए. ज्योति सिंह ने इसका पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था. इसके बाद पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही जवाब दिया था. कहा था कि उन्होंने ज्योति सिंह से 1.30 घंटे तक बातचीत की थी. वो (ज्योति) चुनाव लड़वाने की जिद कर रही थीं. हालांकि ज्योति का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है.