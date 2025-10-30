हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकौन थे दुलारचंद यादव? जिनकी मोकामा में हुई हत्या, पोते ने अनंत सिंह पर लगाया आरोप

कौन थे दुलारचंद यादव? जिनकी मोकामा में हुई हत्या, पोते ने अनंत सिंह पर लगाया आरोप

Who Was Dular Chand Yadav: पुलिस के मुताबिक दुलारचंद यादव का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिन पर हत्या, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे. वो पहले आरजेडी से जुड़े हुए थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 31 Oct 2025 12:01 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनावी हलचल के बीच मोकामा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार (30 अक्टूबर) को हुई दुलारचंद यादव की हत्या के बाद इलाके का सियासी माहौल गरमा गया है. दुलारचंद यादव जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे और प्रचार अभियान में काफी एक्टिव थे. एक वक्त ऐसा भी था जब दुलारचंद यादव आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे. उनकी गिनती उन गिने-चुने नेताओं के तौर पर की जाती थी, जिनकी मोकामा टाल क्षेत्र में गहरी सियासी पकड़ थी.

दुलारचंद यादव ने जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था. पुलिस के मुताबिक दुलारचंद यादव का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिन पर हत्या, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे. 

CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड पर पटना पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुलारचंद उस क्षेत्र के पूर्व के अपराधी रहे हैं, जिनपर हत्या आर्म्स एक्ट के कई कांड दर्ज हैं. उसकी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थिति में होना प्रतीत होता है. अनुसंधान से एकत्रित साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज से घटना का कारण स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस जांच चल रही है. 

अनंत सिंह के समर्थकों पर लग रहे आरोप

घोसवरी थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि तारतर गांव के पास दो पक्षों में मारपीट की घटना हो रही है. पुलिस की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो एक गाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान प्रसादी यादव के पुत्र दुलारचंद यादव के रूप में हुई. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर अनंत सिंह के समर्थकों को जिम्मेदार बताया है.

भीड़ में किसने चलाई गोली?

दुलारचंद पहले आरजेडी से जुडे थे लेकिन टिकट अपने नेता को नहीं मिला तो इसलिए जनसुराज के समर्थन की बात कही थी. हालांकि उनके पोते ने साफ किया कि दादा आरजेडी का प्रचार कर रहे थे. बताया जा रहा है कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे. इस दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. आरोप है कि भीड़ में किसी ने गोली भी चलाई जो दुलारचंद यादव को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

दुलारचंद के पोते ने क्या कहा?

दुलारचंद के परिजनों ने भी मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने अनंत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है. दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा, ''कर्मवीर और राजवीर ने गोली मारी है. वो अनंत सिंह पर काफी दिनों से विवादित बयान दे रहे थे इसलिए अनंत सिंह नाराज थे. ये अनंत सिंह का प्री-प्लान्ड मर्डर है." 

'अनंत सिंह की गाड़ी को कोई चेक नहीं करता'

उन्होंने आगे कहा, ''अनंत सिंह की गाड़ी को कोई चेक नहीं करता है, उनकी गाड़ी में हमेशा हथियार रहता है. अनंत सिंह हमेशा एके-47 लेकर चलता है. वहां जनसुराज के समर्थक भी मौजूद थे. हम वहां से भागे हैं तब हम बचे हैं. हमारी एक ही गाड़ी थी, उनकी 18-19 गाड़ियां थी.'' दुलारचंद यादव के परिजनों ने ये भी कहा है कि आरोपी की गिरफ्तार होने तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. 

बिहार की जनता जवाब देगी- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं? बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है. इसके बावजूद कुछ लोग बंदूक और गोली लेकर कैसे घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री 20 साल पहले की बात कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सिवान में एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई. किस प्रकृति के लोग इस बिहार पर कब्जा किए हुए हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है. उन्होंने कहा कि इन लोगों की हार की बौखलाहट अब सबके सामने आ रही है.उन्होंने सवाल उठाया कि कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं. ये लोग हार से डरे हुए हैं. बिहार की जनता इन लोगों को इस चुनाव में इसका जवाब देगी. 

मनोज भारती ने क्या कहा?

उधर, जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक बयान में कहा, ''यह घटना 'जंगलराज' का डर दिखाकर वोट मांगने वालों के इशारे पर हुई है. यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. हम मोकामा विधानसभा चुनाव के अपने उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के काफिले पर हुए हमले और उनके एक समर्थक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि हर उम्मीदवार को जन संपर्क कार्यक्रम चलाने का अधिकार है.

जन सुराज पार्टी के नेता ने आगे कहा, ''चुनाव प्रचार के दौरान हमला करना, प्रभुत्व दिखाने के लिए गोलियां चलाना और समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करना जघन्य अपराध है. जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने जद(यू) उम्मीदवार पर क्षेत्र में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया. 

सूरजभान सिंह इसमें शामिल हैं- अनंत सिंह

हत्या पर अनंत सिंह ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ. जब हम मोकामा टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब मेरे विरोधियों ने मेरे काफिले पर हमला किया. मुझे पता है कि RJD उम्मीदवार के पति सूरजभान सिंह इसमें शामिल हैं.'' बता दें कि मोकामा में 6 नवंबर को मतदान है.

Published at : 30 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Petrol Price Today
हॅलो गेस्ट
