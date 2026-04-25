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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल चुनाव: तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले कर दी भविष्यवाणी, 2029 का 'संकल्प' भी बताया

बंगाल चुनाव: तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले कर दी भविष्यवाणी, 2029 का 'संकल्प' भी बताया

West Bengal Elections: तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है. उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा. कहा कि प्रधानमंत्री से अच्छा कोई कलाकार नहीं है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Apr 2026 04:44 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर प्रचार में गए हैं. उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की है. इस बीच तेजस्वी यादव ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को एक बड़ा बयान दिया. चुनाव के नतीजों से पहले भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी की हार होगी तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) फिर से जीतेंगी.

तेजस्वी यादव ने कहा, "बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है… ममता दीदी दोबारा चुनाव जीतेंगी." उन्होंने 2029 का संकल्प भी बताया. कहा, "चुनाव जीतने के बाद हम सब लोग 2029 में दिल्ली में की सरकार गिराने का काम करेंगे." 

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बताया कलाकार

तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. एक सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री से अच्छा कोई कलाकार नहीं है, ये बात सब जानते हैं. वे बिहार के सत्तू को भूल गए, अब बंगाल में चुनाव आया तो झाल-मूढ़ी का काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- CM बनते ही सम्राट चौधरी करने लगे नीतीश कुमार का अपमान? 'बपौती' कहने पर भड़की कांग्रेस

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी दंगाई वाली पार्टी है. ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं. ये आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं. उन्होंने मीडिया के एक सवाल पर कहा, "यही तो हमारे देश की खूबसूरती है… चाहे पहनावा अलग हो, खान-पान अलग हो, दिखने में अलग हों, भाषा हो… यही हमारे देश की खूबसूरती है इसलिए हमारा देश महान कहलाता है."

'जो बिकने वाले हैं बिक रहे, जो डरने वाले हैं वो...' 

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने दल छोड़ दिया है. इससे जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "बीजेपी का यही काम ही है… जो बिकने वाले हैं बिक रहे हैं… जो डरने वाले हैं वो समझौता कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'जब नेतृत्व ही दागदार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav West Bengal Elections Mamata Banerjee BJP BIHAR NEWS West Bengal Elections 2026
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