बंगाल चुनाव: तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले कर दी भविष्यवाणी, 2029 का 'संकल्प' भी बताया

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर प्रचार में गए हैं. उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की है. इस बीच तेजस्वी यादव ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को एक बड़ा बयान दिया. चुनाव के नतीजों से पहले भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी की हार होगी तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) फिर से जीतेंगी.

तेजस्वी यादव ने कहा, "बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है… ममता दीदी दोबारा चुनाव जीतेंगी." उन्होंने 2029 का संकल्प भी बताया. कहा, "चुनाव जीतने के बाद हम सब लोग 2029 में दिल्ली में की सरकार गिराने का काम करेंगे."

VIDEO | North 24 Parganas, West Bengal: RJD leader Tejashwi Yadav says, "BJP does not exist in Bengal. Mamata Didi is going to win again and after that, all of us will take over Delhi..."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/WEe7mJzo7T — Press Trust of India (@PTI_News) April 25, 2026

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बताया कलाकार

तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. एक सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री से अच्छा कोई कलाकार नहीं है, ये बात सब जानते हैं. वे बिहार के सत्तू को भूल गए, अब बंगाल में चुनाव आया तो झाल-मूढ़ी का काम कर रहे हैं.

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तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी दंगाई वाली पार्टी है. ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं. ये आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं. उन्होंने मीडिया के एक सवाल पर कहा, "यही तो हमारे देश की खूबसूरती है… चाहे पहनावा अलग हो, खान-पान अलग हो, दिखने में अलग हों, भाषा हो… यही हमारे देश की खूबसूरती है इसलिए हमारा देश महान कहलाता है."

'जो बिकने वाले हैं बिक रहे, जो डरने वाले हैं वो...'

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने दल छोड़ दिया है. इससे जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "बीजेपी का यही काम ही है… जो बिकने वाले हैं बिक रहे हैं… जो डरने वाले हैं वो समझौता कर रहे हैं."

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