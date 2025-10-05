Bihar News: बिहार के किशनगंज से एक दिल छू लेने वाली और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक तीन साल के मासूम बच्चे ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपनी मां की जान बचा ली. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

11 हजार वोल्ट का तार टूटकर सड़क पर गिरा

मामला उस समय का है जब मां और बच्चा एक दुकान के बाहर खड़े थे. अचानक ही ऊपर से 11 हजार वोल्ट का हाई वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिर गया. तार गिरते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस बीच मासूम बच्चे ने खतरे को पहचान लिया और तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे दुकान के अंदर खींच लिया. बच्चे की यह तेज प्रतिक्रिया बड़ी दुर्घटना को टाल गई.

अगर बच्चा ऐसा न करता तो मां उस तार के चपेट में आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था. लोग भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए कि तीन साल के बच्चे ने इतनी समझदारी दिखाई. आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे की बहादुरी की जमकर तारीफ की और कहा कि उसकी सतर्कता ने उसकी मां की जान बचा ली.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर बच्चे की वीरता और समझदारी की सराहना कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि यह बच्चा असली हीरो है. इतनी कम उम्र में इतनी तेजी से खतरे को पहचानना और मां को सुरक्षित खींच लेना किसी बड़े साहस से कम नहीं है.