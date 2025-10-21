हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहागठबंधन को लगा बड़ा झटका, सुगौली से VIP के उम्मीदवार को लेकर आई ये खबर

महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, सुगौली से VIP के उम्मीदवार को लेकर आई ये खबर

Sugauli Election 2025: पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं. सुगौली विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Updated at : 21 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया. सुगौली विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को सुगौली विधायक शशि भूषण सिंह ने अपनी नामांकन जमा कराया था. सुगौली विधानसभा से कुल 10 नामांकन दर्ज हुए थे जिसमें तकनीकी कारणों से पांच लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया.

इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गयासुद्दीन सामनि, अपनी जनता पार्टी के सदरे आलम, निर्दलीय प्रकाश चौधरी और निर्दलीय कृष्ण मोहन झा का भी नामांकन रद्द हो गया. पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटे हैं.

नाम वापस लेने की तारीख खत्म

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की वापसी की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई. इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर को पूरी हुई थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का अवसर मिला. 

पहले चरण में कितने उम्मीदवार?

पहले चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए. 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई.

किस सीट पर सबसे अधिक उम्मीदवार?

इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं.

जिलेवार सूची के अनुसार, सबसे अधिक नामांकन वापसी (9) पटना से हुई, उसके बाद दरभंगा (8), बेगूसराय (7) और गोपालगंज (6) का स्थान रहा. इसके अलावा, वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4, जबकि सिवान, समस्तीपुर, नालंदा और बक्सर में 3-3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए. मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2, और सहरसा, सारण, शेखपुरा और भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिए.पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. 

9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इसी तरह, अगर भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया. 

नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया. बता दें कि प्रथम चरण के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

Published at : 21 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
VIP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
Embed widget