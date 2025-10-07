Bihar Elections 2025: सीएम या डिप्टी सीएम? किस पद पर मानेंगे VIP चीफ मुकेश सहनी... खुद किया खुलासा
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में VIP चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री पद जनता तय करेगी. उन्होंने कहा कि जनता मौलिक नेतृत्व और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार चाहती है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री का पद जनता तय करेगी. मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनाना जनता का काम है. हालांकि इसमें कोई भ्रम नहीं है. हमारे निषाद समाज का 11 प्रतिशत वोट बैंक है और हमने जब भी चुनाव लड़ा है, अपनी ताकत दिखाई है. उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार में मेरी भूमिका जरूर होगी.
मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी की भूमिका पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बिहार में कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कोई निर्णायक कारक नहीं हैं, बल्कि उनके जन सुराज पार्टी सहित अन्य दल चुनाव में हिस्सा लेंगे.
बीजेपी ने 4 विधायकों को खरीदकर सरकार से हटा दिया- मुकेश सहनी
बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मैं साढ़े तीन साल से इस पल का इंतजार कर रहा था. साढ़े तीन साल पहले हम सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी ने हमारे चार विधायकों को खरीद लिया और हमें हमारी बनाई सरकार से हटा दिया. इन साढ़े तीन सालों में हमने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया है- लोगों से जुड़ना, कड़ी मेहनत करना और उनकी सेवा करना. हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही सीटों का ऐलान होगा. नतीजे बहुत अच्छे होंगे.
नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं- सहनी
मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं. वे हमारी चुनौती नहीं हैं. समय बदल गया है और लोग अब एक युवा नेतृत्व और मौलिक सोच चाहते हैं. वीआईपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर अपनी अपेक्षाएं भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के नाते आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है. मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं और आज भी वोट खरीदने की जरूरत महसूस करते हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने मूलभूत काम नहीं किया.
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बनाएंगे सरकार- सहनी
मुकेश सहनी ने कहा कि जनता अब नकल नहीं, बल्कि मौलिक काम चाहती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को एक मौलिक मुख्यमंत्री चाहिए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे. इस बयान के बाद बिहार में चुनावी माहौल और गरम हो गया है और राजनीतिक दल अब अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL