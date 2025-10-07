हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: सीएम या डिप्टी सीएम? किस पद पर मानेंगे VIP चीफ मुकेश सहनी... खुद किया खुलासा

Bihar Elections 2025: सीएम या डिप्टी सीएम? किस पद पर मानेंगे VIP चीफ मुकेश सहनी... खुद किया खुलासा

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में VIP चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री पद जनता तय करेगी. उन्होंने कहा कि जनता मौलिक नेतृत्व और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार चाहती है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री का पद जनता तय करेगी. मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनाना जनता का काम है. हालांकि इसमें कोई भ्रम नहीं है. हमारे निषाद समाज का 11 प्रतिशत वोट बैंक है और हमने जब भी चुनाव लड़ा है, अपनी ताकत दिखाई है. उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार में मेरी भूमिका जरूर होगी.

मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी की भूमिका पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बिहार में कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कोई निर्णायक कारक नहीं हैं, बल्कि उनके जन सुराज पार्टी सहित अन्य दल चुनाव में हिस्सा लेंगे.

बीजेपी ने 4 विधायकों को खरीदकर सरकार से हटा दिया- मुकेश सहनी 

बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मैं साढ़े तीन साल से इस पल का इंतजार कर रहा था. साढ़े तीन साल पहले हम सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी ने हमारे चार विधायकों को खरीद लिया और हमें हमारी बनाई सरकार से हटा दिया. इन साढ़े तीन सालों में हमने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया है- लोगों से जुड़ना, कड़ी मेहनत करना और उनकी सेवा करना. हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही सीटों का ऐलान होगा. नतीजे बहुत अच्छे होंगे.

नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं- सहनी

मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं. वे हमारी चुनौती नहीं हैं. समय बदल गया है और लोग अब एक युवा नेतृत्व और मौलिक सोच चाहते हैं. वीआईपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर अपनी अपेक्षाएं भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के नाते आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है. मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं और आज भी वोट खरीदने की जरूरत महसूस करते हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने मूलभूत काम नहीं किया.

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बनाएंगे सरकार- सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि जनता अब नकल नहीं, बल्कि मौलिक काम चाहती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को एक मौलिक मुख्यमंत्री चाहिए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे. इस बयान के बाद बिहार में चुनावी माहौल और गरम हो गया है और राजनीतिक दल अब अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

Published at : 07 Oct 2025 12:11 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahni Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Floods: Raxaul में Hanuman Mandir डूबा, 3 फीट पानी में भगवान की मूर्तियां!
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget