हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'विजय रूपाणी, अजित पवार, बिपिन रावत…', बारामती विमान हादसे पर ये क्या बोले पप्पू यादव?

'विजय रूपाणी, अजित पवार, बिपिन रावत…', बारामती विमान हादसे पर ये क्या बोले पप्पू यादव?

Baramati Plane Crash: अजित पवार के निधन पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है. उनकी आत्मा को शांति मिले. आरजेडी नेता शक्ति यादव ने भी दुख जताया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

बुधवार (28 जनवरी, 2026) को बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया. परिवार के लिए एक तरफ जहां बुरी खबर है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है. इस पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दुख जताया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कई विमान हादसों का जिक्र किया है.

पप्पू यादव लिखते हैं, "अत्यंत दुखद! महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार जी हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं रहे! मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले! पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के बाद अजीत पवार जी, उससे पहले CDS बिपिन रावत जी, सब हवाई दुर्घटना के शिकार हुए! संयोग…"

आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी जताया दुख

इस घटना पर आरजेडी नेता और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता श्री अजित पवार जी के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाली है. उनका जाना भारतीय राजनीति और महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे जमीन से जुड़े एक कद्दावर नेता थे. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. भावभीनी श्रद्धांजलि."

दूसरी ओर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "मैं उनके पूरे परिवार को सांत्वना देता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उपमुख्यमंत्री के रूप में, NDA के घटक के रूप में वे लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे थे... पूरे पवार परिवार के साथ हम लोग सद्भावना व्यक्त करते हैं... काफी अच्छे से मिलना, सभी को साथ लेकर चलना वे जानते थे... घटना की तो जांच होगी ही क्योंकि ये बहुत अजीब हादसा है कि प्लेन रनवे पर पहुंचा और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए..."

यह भी पढ़ें- अजित पवार के निधन पर गिरिराज सिंह बोले- 'वे केवल उपमुख्यमंत्री नहीं बल्कि…', मांझी ने भी जताया शोक

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Pappu Yadav BIHAR NEWS Baramati Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
Advertisement

वीडियोज

Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
India–EU FTA Final Stage | Car Import Duty Cut to 40%? Auto Stocks Impact Explained | Paisa Live
Maharashtra Plane Crash: Ajit Pawar के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो आया सामने | Baramati Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget