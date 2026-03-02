'इजरायल और अमेरिका की दादागिरी...', JDU नेता गुलाम रसूल ने अली खामेनेई की मौत पर जताया दुख

जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इजरायल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी. इसके साथ ही ईरान को भारत का सच्चा साथी बताया.

भारत का ईरान के साथ अटूट संबंध रहा- बलियावी

बलियावी ने कहा, ''भारत का ईरान के साथ अटूट संबंध रहा है. हर मुश्किल समय में ईरान ने भारत का साथ दिया है. इजरायल के संबंध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने उनसे कोई गहरा संबंध नहीं रखा. इजरायल और अमेरिका फिलिस्तीनियों और ईरान के साथ अत्याचार कर रहे हैं.''

'क्या हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा दूसरे देश की सलाह से करेंगे'

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने सवाल किया कि क्या हम अपने देश की सुरक्षा किसी दूसरे देश की सलाह से करेंगे? क्या इजरायल को परमाणु संयंत्र रखने का अधिकार है? क्या अमेरिका को है? तो क्या ईरान को नहीं है?

इजरायल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी- बलियावी

उन्होंने आगे कहा, ''इजरायल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी. ये बिलकुल गलत हो रहा है. युद्ध तुरंत रोका जाना चाहिए. जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उससे दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है. अब आगे क्या होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है. यह जायनिस्टों की एक जमात है. दुनिया यह जानती है कि हिटलर ने उन्हें मारकर भगा दिया था, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें पनाह दी और आज उसी की सजा भुगत रहे हैं.''

केंद्र और बिहार में NDA की सरकार है. सरकार के अंदर से ही सहयोगी दल जदयू नेता की ओर से ये तीखी प्रतिक्रिया आयी है. बता दें कि इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले जारी हैं. इसको लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने इजरायल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुबैत समेत कई देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं.